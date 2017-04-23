ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 10:08:33م
قائد الثورة : الخيار الوحيد للشعب اليمني المقاومة والجهاد والتصدي للأخطار والتحديات
أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي أن الخيار الوحيد للشعب اليمني المقاومة والجهاد والتصدي للأخطار والتحديات والهجمة ضد اليمن من خلال التدخل الأمريكي المباشر أو أدواته.
مدمرتان يابانيتان تنضمان لحاملة طائرات أمريكية للمشاركة في مناورات قرب المياه الكورية
انضمت مدمرتان يابانيتان اليوم الأحد الى مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الهجومية كارل فينسون للمشاركة في مناورات غرب المحيط الهادي قرب شبه الجزيرة الكورية.
السلطات الأمريكية ترفض طلب شركة إكسون موبيل إستئناف تنقيب النفط في روسيا
رفضت السلطات الأمريكية طلباً لشركة النفط العملاقة إكسون موبيل باستئناف عملها في التنقيب عن النفط في روسيا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.
صعود فرق مدارس الثريا والزبيري والمعتصم وعمر بن عبد العزيز لربع نهائي مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب المدرسية
صعدت فرق مدارس الثريا , الزبيري , المعتصم , و عمر بن عبد العزيز إلى ربع نهائي مسابقة كرة القدم السباعية بدورة الألعاب المدرسية الأولي التي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع أمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.
آخر الأخبار:
مسيرة الخبز الراجلة تصل منطقة الجميشة كيلو 16 وغدا تصل محطتها الأخيرة بميناء الحديدة
رئيس الوزراء يعزي في وفاة المناضل البرلماني محمد النهاري
تدشين الحملة الوطنية للتخلص من البلهارسيا بمديريتي حبيش وفرع العدين بإب
طيران العدوان يشن غارة على مديرية سنحان وبني بهلول
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين الحملة الوطنية للتخلص من البلهارسيا بمديريتي حبيش وفرع العدين بإب
[23/أبريل/2017]
إب - سبأ :

دش مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة إب اليوم الحملة الوطنية للتخلص من البلهارسيا والديدان في مديريتي حبيش وفرع العدين.

تستهدف الحملة التي تستمر أربعة أيام 97 ألف في المديريتين من سن 6 إلى 18 سنة من الملتحقين بالمدارس وغير الملتحقين .

وأوضح منسق البرنامج الوطني لمكافحة البلهارسيا بالمحافظة بشير حملة، أن عدد الفرق العاملة بالحملة التي تنفذ بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة 144 فريق ميداني ثابت ومتنقل يعملون تحت إشراف 39 رئيس فريق.

وأشار إلى أن عدد مواقع المعالجة في الحملة 379 موقع موزعة على 158 مدرسة و201 موقع متنقل ..مشيرا إلى أن عمل الفرق يتمثل في اعطاء المستهدفين أدوية البلهارسيا والديدان المعوية.

حضر التدشين مدير عام مديرية حبيش محمد الشبيبي ومدير عام مديرية فرع العدين جمال المزحاني والمشرف المركزي للحملة بالمحافظة نائب مدير البرنامج الوطني لمكافحة البلهارسيا الدكتور رشيد الشامي ومدراء مكاتب الصحة والتربية بالمديريتن .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مسيرة الخبز الراجلة تصل منطقة الجميشة كيلو 16 وغدا تصل محطتها الأخيرة بميناء الحديدة
رئيس الوزراء يعزي في وفاة المناضل البرلماني محمد النهاري
طيران العدوان يشن غارة على مديرية سنحان وبني بهلول
مكتب رئاسة الجمهورية : ما يدور من لغط بشان قرار تم صدوره مؤخرا كان مجرد خطأ إداري تم تداركه بإلغاءه
قائد الثورة : الخيار الوحيد للشعب اليمني المقاومة والجهاد والتصدي للأخطار والتحديات
مناقشة احتياجات هيئة مستشفى الثورة بإب
أبناء مديرية سحار يسيرون قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية
مناقشة إمكانية دعم منظمة الإغاثة الإسلامية للقطاع التربوي بصنعاء
مكتب التربية والتعليم بمديرية الحصن يكرم 22 معلما
وزارة التعليم الفني تشارك في المعرض الثالث للمخترعين بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
مسيرة الخبز الراجلة تصل منطقة الجميشة كيلو 16 وغدا تصل محطتها الأخيرة بميناء الحديدة
[23/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية سنحان وبني بهلول
[23/أبريل/2017]
أبناء مديرية سحار يسيرون قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية
[23/أبريل/2017]
وقفة احتجاجية بمحافظة ريمة تنديدا باستمرار العدوان على اليمن
[23/أبريل/2017]
اطلاق صاروخ قاهر 2 m الباليستي على تجمع لمرتزقة العدوان بالجوف
[23/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by