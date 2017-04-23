محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين الحملة الوطنية للتخلص من البلهارسيا بمديريتي حبيش وفرع العدين بإب إب - سبأ :



دش مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة إب اليوم الحملة الوطنية للتخلص من البلهارسيا والديدان في مديريتي حبيش وفرع العدين.



تستهدف الحملة التي تستمر أربعة أيام 97 ألف في المديريتين من سن 6 إلى 18 سنة من الملتحقين بالمدارس وغير الملتحقين .



وأوضح منسق البرنامج الوطني لمكافحة البلهارسيا بالمحافظة بشير حملة، أن عدد الفرق العاملة بالحملة التي تنفذ بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة 144 فريق ميداني ثابت ومتنقل يعملون تحت إشراف 39 رئيس فريق.



وأشار إلى أن عدد مواقع المعالجة في الحملة 379 موقع موزعة على 158 مدرسة و201 موقع متنقل ..مشيرا إلى أن عمل الفرق يتمثل في اعطاء المستهدفين أدوية البلهارسيا والديدان المعوية.



حضر التدشين مدير عام مديرية حبيش محمد الشبيبي ومدير عام مديرية فرع العدين جمال المزحاني والمشرف المركزي للحملة بالمحافظة نائب مدير البرنامج الوطني لمكافحة البلهارسيا الدكتور رشيد الشامي ومدراء مكاتب الصحة والتربية بالمديريتن .

سبـأ [23/أبريل/2017]سبـأ