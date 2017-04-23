محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة احتياجات هيئة مستشفى الثورة بإب





ناقش وكيل محافظة إب الدكتور اشرف المتوكل خلال اجتماعه اليوم مع مديرة منظمة الصحة العالمية لمحافظتي إب و تعز أنا بلوميل أوضاع هيئة مستشفى الثوره بإب واحتياجاته من المعدات والتجهيزات الطبية والأدوية .



وأستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة مستشفى الثوره بإب الدكتور محمد المجاهد و مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالملك الصنعاني و نائب رئيس هيئة مستشفى الثوره لشؤن الفنية الدكتور جبر الخولاني المتطلبات الاساسية التي يحتاجها مستشفي الثورة لتعزيز وتطوير الاداء وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والنازحين بالمحافظة .



وخلال الاجتماع أشاد وكيل المحافظة ورئيس الهيئة بحرص وتفاعل منظمة الصحة العالمية مع توجهات وزارة الصحة لتحسين الاداء في مختلف الوحدات والمرافق الطبية في المحافظة على الرغم من الوضع المتردي الذي يعيشه هذا القطاع الحيوي بسبب العدوان وحصاره الغاشم على البلاد.



وأكدا استعداد قيادة المحافظة وهيئة مستشفى الثورة العام بتسهيل عمل المنظمة وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترضها وبما يمكنها من القيام بدورها الصحي والإنساني على اكمل وجه.



فيما أوضح نائب رئيس هيئة مستشفى الثوره للشؤون الفنية الدكتور الخولاني بن أدارة الهيئة وكافة منتسبي القطاع الصحي تبذل جهودا مضاعفة للتخفيف من التداعيات الكارثية للعدوان والحصار التي لحقت بالقطاع الصحي بالمحافظة .



وأشار الى ان من أهم الأضرار التي تعرض لها نتيجة العدوان والحصار انعدام المواد والمحاليل الخاصة بمركز الغسيل الكلوي وكذى تعطل بعض الأجهزة الضرورية كالكشافة المحورية وأجهزة الغسالات المركزة وغيرها من الأجهزة التي تعتبر من أساسيات القطاع الصحي لاستمرار العمل بالشكل المطلوب داخل الهيئة وتقديم الخدمات الصحية الضرورية للمرضي .



من جانبها أبدت مديره منظمة الصحة العالمية لمحافظتي إب و تعز استعداد المنظمة للمساهمة في توفير احتياجات المستشفى من المعدات والمحاليل والأدوية.

سبأ [23/أبريل/2017] إب - سبأ:سبأ