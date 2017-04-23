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آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 08:18:44م
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الصين توكد تمسكها بمواصلة الحوار مع جميع الأطراف لحل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية
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الصين توكد تمسكها بمواصلة الحوار مع جميع الأطراف لحل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية
[23/أبريل/2017]
أثينا - سبأ :

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الصين لا تملك الوسائل الكفيلة بتسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية نهائيا ولكنها تبذل ما في وسعها من الجهود لحل هذه المشكلة.

وقال وانغ يي لدى وصوله إلى العاصمة اليونانية أثينا اليوم: “مع أن موقف بكين متسق تماما إلا أن مفتاح حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية ليس بيد الجانب الصيني ومع ذلك فإننا نواصل جهودنا لإحياء الحوار ساعين إلى إحلال السلام في شبه الجزيرة وفي المنطقة”.

وذكر وزير الخارجية الصيني بأن بكين طرحت مؤخرا مبادرة إقليمية تقضي تجميد كوريا الديمقراطية برنامجها النووي مقابل وقف المناورات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وجدد وانغ تمسك الصين بموقفها المسؤءول المتمثل بمواصلة الحوار مع جميع الأطراف المعنية من أجل تسوية الملف النووي لشبه الجزيرة.

وتعيش شبه الجزيرة الكورية حالة من التوتر منذ شهر بسبب التهديدات الأمريكية المتواصلة لكوريا الديمقراطية بالتوازي مع إجرائها مناورات استفزازية مشتركة مع كوريا الجنوبية وهو ما اعتبرته كوريا الديمقراطية تهديدا لأمنها القومي ردت عليه بإصرارها على المضي بامتلاك قوة الردع النووية والصاروخية المطلوبة.

سبـأ
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