أبناء مديرية سحار يسيرون قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية [23/أبريل/2017] صعدة - سبأ:

سير أبناء مديرية سحار بمحافظة صعدة اليوم قافلة غذائية دعما وإسناداً للمرابطين في جبهات الشرف والبطولة من الجيش واللجان الشعبية.



وأكد أبناء سحار خلال تسيير القافلة التي احتوت على المواد الغذائية والأموال والمواشي على بذل وتقديم مزيد من قوافل الدعم لأبطال الجيش واللجان الشعبية.



ونظم أبناء سحار وقفة إحتجاجية أعلنوا خلالها النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي والإستعداد لرفد جبهات الشرف للتصدي للعدوان ومخططاته الإجرامية.



واستنكروا جرائم تحالف قوى العدوان التي يرتكبها بحق نساء وأطفال اليمن .. مؤكدين أنها لن تسقط بالتقادم.

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