صعود فرق مدارس الثريا والزبيري والمعتصم وعمر بن عبد العزيز لربع نهائي مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب المدرسية صعدت فرق مدارس الثريا , الزبيري , المعتصم , و عمر بن عبد العزيز إلى ربع نهائي مسابقة كرة القدم السباعية بدورة الألعاب المدرسية الأولي التي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع أمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.