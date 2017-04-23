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مناقشة إمكانية دعم منظمة الإغاثة الإسلامية للقطاع التربوي بصنعاء
[23/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم إمكانية دعم منظمة الإغاثة الإسلامية للقطاع التربوي بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار وضابط مشروع الإغاثة الإسلامية بالمحافظة صدام العبديني احتياجات القطاع التربوي وإمكانية دعم المعلمين بالسلال الغذائية.
وفي الاجتماع ثمن مدير مكتب التربية بالمحافظة بتفاعل المنظمة مع القطاع التعليمي والتربوي بالمحافظة.
من جانبه اكد ضابط مشروع الإغاثة الإسلامية تقديم الدعم والتعاون مع القطاع التربوي بالمحافظة وتوفير السلال الغذائية للمعلمين.
سبأ