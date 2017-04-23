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آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 08:18:44م
قائد الثورة : الخيار الوحيد للشعب اليمني المقاومة والجهاد والتصدي للأخطار والتحديات
أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي أن الخيار الوحيد للشعب اليمني المقاومة والجهاد والتصدي للأخطار والتحديات والهجمة ضد اليمن من خلال التدخل الأمريكي المباشر أو أدواته.
مدمرتان يابانيتان تنضمان لحاملة طائرات أمريكية للمشاركة في مناورات قرب المياه الكورية
انضمت مدمرتان يابانيتان اليوم الأحد الى مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الهجومية كارل فينسون للمشاركة في مناورات غرب المحيط الهادي قرب شبه الجزيرة الكورية.
السلطات الأمريكية ترفض طلب شركة إكسون موبيل إستئناف تنقيب النفط في روسيا
رفضت السلطات الأمريكية طلباً لشركة النفط العملاقة إكسون موبيل باستئناف عملها في التنقيب عن النفط في روسيا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.
صعود فرق مدارس الثريا والزبيري والمعتصم وعمر بن عبد العزيز لربع نهائي مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب المدرسية
صعدت فرق مدارس الثريا , الزبيري , المعتصم , و عمر بن عبد العزيز إلى ربع نهائي مسابقة كرة القدم السباعية بدورة الألعاب المدرسية الأولي التي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع أمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.
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  محلي
مناقشة إمكانية دعم منظمة الإغاثة الإسلامية للقطاع التربوي بصنعاء
[23/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم إمكانية دعم منظمة الإغاثة الإسلامية للقطاع التربوي بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار وضابط مشروع الإغاثة الإسلامية بالمحافظة صدام العبديني احتياجات القطاع التربوي وإمكانية دعم المعلمين بالسلال الغذائية.

وفي الاجتماع ثمن مدير مكتب التربية بالمحافظة بتفاعل المنظمة مع القطاع التعليمي والتربوي بالمحافظة.

من جانبه اكد ضابط مشروع الإغاثة الإسلامية تقديم الدعم والتعاون مع القطاع التربوي بالمحافظة وتوفير السلال الغذائية للمعلمين.
سبأ
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