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آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 07:11:09م
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مكتب التربية والتعليم بمديرية الحصن يكرم 22 معلما
[23/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:


كرم مكتب التربية والتعليم بمديرية الحصن محافظة صنعاء اليوم 22 معلما من المتميزين .

وفي حفل التكريم اشاد مدير مكتب التربية بالحصن عصام البيضي بصمود الكادر التعليمي في مواصلة واجبهم الوطني تجاه أبناءهم الطلاب في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر.

وشدد على أهمية مواصلة الفصل الدراسي الثاني لإفشال مخطط العدوان السعودي الأمريكي الذي يسعى إلى إيقاف الحركة التعليمية من خلال استهدافه لعدد من المدارس في مختلف المديريات والمناطق.

تخلل التكريم عدد من الفقرات الإنشادية والمسرحيات المعبرة عن المناسبة نالت استحسان الحاضرين.

إلى ذلك ناقش اجتماع تربوي بمديريه الحصن المواضيع المتعلقة بسير العملية التعليمية بالمديرية ووضع الحلول المناسبة لها.

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية عصام البيضي و مدير ادارة التطوير التربوي عبدالملك الحضراني وعضو المجلس المحلي بالمديرية ابراهيم محدد الى مشاكل النقص في الاثاث المدرسي والمستلزمات الضرورية لمختلف مدارس المديرية .

وأكد الاجتماع على أهمية إتمام مرحلة المرحلة التعليمية والامتحانات لكافة الطلاب في كافة المرحل والتغلب على جميع الصعوبات والعوائق التي تعيق سير العمل .

سبأ
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