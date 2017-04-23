ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 07:11:09م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يحضر الحفل الجماهيري واللقاء الموسع بالمحويت
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في المركز الثقافي بمحافظة المحويت اليوم الحفل الجماهيري واللقاء الموسع وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي، ووزراء الإدارة المحلية علي بن علي القيسي...
مدمرتان يابانيتان تنضمان لحاملة طائرات أمريكية للمشاركة في مناورات قرب المياه الكورية
انضمت مدمرتان يابانيتان اليوم الأحد الى مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الهجومية كارل فينسون للمشاركة في مناورات غرب المحيط الهادي قرب شبه الجزيرة الكورية.
السلطات الأمريكية ترفض طلب شركة إكسون موبيل إستئناف تنقيب النفط في روسيا
رفضت السلطات الأمريكية طلباً لشركة النفط العملاقة إكسون موبيل باستئناف عملها في التنقيب عن النفط في روسيا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.
صعود فرق مدارس الثريا والزبيري والمعتصم وعمر بن عبد العزيز لربع نهائي مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب المدرسية
صعدت فرق مدارس الثريا , الزبيري , المعتصم , و عمر بن عبد العزيز إلى ربع نهائي مسابقة كرة القدم السباعية بدورة الألعاب المدرسية الأولي التي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع أمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.
آخر الأخبار:
مكتب التربية والتعليم بمديرية الحصن يكرم 22 معلما
وزارة التعليم الفني تشارك في المعرض الثالث للمخترعين بصنعاء
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بالجحملية وتدمير آليتين في موزع بتعز
وكيل وزارة الصحة يدشن الخطة الوطنية لرفد المستشفيات الريفية بالإستشاريين الطوعيين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزارة التعليم الفني تشارك في المعرض الثالث للمخترعين بصنعاء
[23/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


تشارك وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في فعاليات المعرض الثالث للمخترعين الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة ويستمر أربعة أيام.

وأوضح نائب وزير التعليم الفني رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور خالد الحوالي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الوزارة ستشارك بعدد 29 اختراعا لطلاب يمثلون المعاهد التقنية وكليات المجتمع من محافظات أمانة العاصمة وصنعاء وتعز والحديدة والمحويت.



وأشار إلى أنه وفي إطار حرص الوزارة على تبني المواهب والإبداعات من منتسبي المعاهد الفنية والتقنية وكليات المجتمع، قدمت الوزارة كل التسهيلات اللازمة للطلبة المخترعين لضمان مشاركتهم المشاركة الفاعلة والإيجابية ضمن فعاليات المعرض الذي تنطلق غدا الاثنين بصنعاء.

وبحسب نائب وزير التعليم الفني فإن الاختراعات التي ستشارك في المعرض ستشمل المجالات الهندسية والطبية والكهربائية والإلكترونيات ومجالات أخرى متعددة.

وأكد ضرورة دعم وتشجيع مثل هذه الافكار الواعدة التي تسهم في تنمية وخدمة المجتمع والتي ستكون عاملا مساهما في تلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل في المستقبل القريب.


سبأ
  المزيد من (محلي)
مكتب التربية والتعليم بمديرية الحصن يكرم 22 معلما
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بالجحملية وتدمير آليتين في موزع بتعز
وكيل وزارة الصحة يدشن الخطة الوطنية لرفد المستشفيات الريفية بالإستشاريين الطوعيين
تدشين الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا والديدان بمحافظة الحديدة
تدشين حملة التخلص من مرض البلهارسيا والديدان بصعدة
تدشين الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا بمحافظة صنعاء
مجموعة إخوان ثابت تدعم هيئة مستشفى الثورة بالحديدة بمولد كهربائي
تدشين الحملة الوطنية للتخلص من البلهارسيا والديدان بمديرية عتمة بذمار
الصناعة تضبط معامل تزوير وتجديد المواد المنتهية
وزير الأشغال العامة والطرق يطلع على حجم الأضرار في عدد من الطرقات بالمحويت
العدوان السعودي على اليمن
وقفة احتجاجية بمحافظة ريمة تنديدا باستمرار العدوان على اليمن
[23/أبريل/2017]
اطلاق صاروخ قاهر 2 m الباليستي على تجمع لمرتزقة العدوان بالجوف
[23/أبريل/2017]
مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بمدينة تعز
[23/أبريل/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[23/أبريل/2017]
قصف مدفعي يدك تحصينات ومواقع مرتزقة العدوان بحريب نهم غرب مأرب
[22/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by