محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة التعليم الفني تشارك في المعرض الثالث للمخترعين بصنعاء





تشارك وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في فعاليات المعرض الثالث للمخترعين الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة ويستمر أربعة أيام.



وأوضح نائب وزير التعليم الفني رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور خالد الحوالي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الوزارة ستشارك بعدد 29 اختراعا لطلاب يمثلون المعاهد التقنية وكليات المجتمع من محافظات أمانة العاصمة وصنعاء وتعز والحديدة والمحويت.







وأشار إلى أنه وفي إطار حرص الوزارة على تبني المواهب والإبداعات من منتسبي المعاهد الفنية والتقنية وكليات المجتمع، قدمت الوزارة كل التسهيلات اللازمة للطلبة المخترعين لضمان مشاركتهم المشاركة الفاعلة والإيجابية ضمن فعاليات المعرض الذي تنطلق غدا الاثنين بصنعاء.



وبحسب نائب وزير التعليم الفني فإن الاختراعات التي ستشارك في المعرض ستشمل المجالات الهندسية والطبية والكهربائية والإلكترونيات ومجالات أخرى متعددة.



وأكد ضرورة دعم وتشجيع مثل هذه الافكار الواعدة التي تسهم في تنمية وخدمة المجتمع والتي ستكون عاملا مساهما في تلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل في المستقبل القريب.





سبأ [23/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ