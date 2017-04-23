وكيل وزارة الصحة يدشن الخطة الوطنية لرفد المستشفيات الريفية بالإستشاريين الطوعيين [23/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:

دشن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب بمستشفى زبيد بالحديدة المرحلة الأولى من الخطة الوطنية الميدانية لرفد المستشفيات الريفية بأطباء استشاريين طوعيين.



وفي التدشين أشار الدكتور العطاب إلى أن هدف الخطة الوطنية، رفع جهوزية المستشفيات الريفية وتحيق الإكتفاء الذاتي لها لتقدم خدمات طبية أفضل للمواطنين وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



وأكد أن الخطة ستمكن المستشفيات الريفية من الإستفادة وتفعيل إيرادات مشاركة المجتمع في تطوير المستشفيات الحكومية .. مبينا أن الخطة تنفذ تحت إشراف نخبة من الأطباء الإستشاريين المتطوعين بقيادة الدكتور عبدالعزيز الديلمي .



ولفت الوكيل العطاب إلى أنه سيتم تعميم تجربة المستشفى الجمهوري بصعدة على المستشفيات الريفية في تحقيق الإكتفاء الذاتي تدريجيا والإستفادة من الإيرادات في تطوير المستشفيات بهدف إستمرار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.



وأكد أنه سيتم البدء بتنفيذ الخطة في مستشفى زبيد الذي يقدم خدمات طبية لتسع مديريات في القطاع الجنوبي لمحافظة الحديدة وسيتم تشغيل العناية المركزة بالمستشفى وتفعيل العمليات الجراحية لمعظم الإختصاصات.



وثمن جهود قيادة محافظة الحديدة ومكتب الصحة بالمحافظة ومديرية زبيد في إنجاح الخطة وتسهيل العمل للكوادر الطبية وتوفير وسائل النقل والسكن وغيره من الخدمات .



وقال الدكتور العطاب" إن تنفيذ الخطة بالحديدة يأتي بناءً على الإتفاق مع قيادة محافظة الحديدة التي أبدت إستعدادها تقديم الدعم لتفعيل المستشفيات والمرافق الصحية بالمديريات".



ولفت إلى أنه تم تشكيل فرق صحية أساسية ميدانية من مختلف مستشفيات المدينة الحكومية والخاصة للعمل بنظام المجموعات تباشر عملها في المستشفيات الريفية وفق جدول معد سلفا من مكتب الصحة بالمحافظة لتقديم خدمات طبية في التخصصات المختلفة لأبناء المديريات الريفية.



وشدد وكيل وزارة الصحة على أهمية التفاعل لإنجاح العمل وتقديم الخدمات الطبية في المديريات لتخفيف الضغط على مستشفيات مركز المدينة التي تواجه ضغوط بفعل النقص الحاد في العلاجات وكذا إشكاليات انقطاع الكهرباء جراء إستمرار العدوان والحصار الجائر.



وجدد الوكيل العطاب الدعوة للكوادر الصحية بالتوجه إلى محافظة الحديدة وتخفيف معانات المرضى كون جميع المستشفيات شبه متوقفة وتحتاج إلى كادر مخلص لتحريكها خاصة الأطباء الإستشاريين الأخصائيين.



حضر التدشين مدير مكتب الصحة بالحديدة عبدالرحمن جارالله ومدير مكتب الصحة بمديرية زبيد عبداللطيف هارون ومدير مستشفى زبيد الدكتور سعيد عياش ومدير عام المديرية سعيد جرمش.

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