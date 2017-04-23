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آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 07:11:09م
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تدشين الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا والديدان بمحافظة الحديدة
[23/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:


دشن مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور عبد الرحمن جار الله اليوم بعزلة القهراء مديرية جبل راس الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا والطفيليات.

وتستهدف الحملة التي تنفذها وزارة الصحة ممثلة بالبرنامج الوطني لمكافحة البلهارسيا والطفيليات على مدى أربعة أيام 44 ألفاً و668 من الأطفال والبالغين من عمر 6 ـ 18 عاماً في مديريتي جبل راس و برع .

وخلال التدشين استمع الدكتور جار الله من منسق البرنامج الوطني لمكافحة البلهارسيا والطفيليات بالمحافظة الدكتور أحمد زبارة إلى شرح حول خطة الحملة التي ينفذها 34 فريق متحرك يضم 68 عامل صحي موزعين على المرافق الصحية والمدارس لإعطاء مضادات البلهارسيا والديدان المنقولة بالتربة.

وأوضح أنه تم توفير 74 ألفاً جرعة من مضادات البلهارسيا و 48 ألفاً و785 جرعة مضادة للديدان فضلاً عن توفير أشرطة قياس الطول لتحديد مقدار الجرعة اللازمة لكل حالة .

حضر التدشين نائب مدير الرعاية بمكتب الصحة بالمحافظة عبد الفتاح القباطي ومدير الصحة بالمديرية محمد صالح العسكري ومنسق البرنامج بالمديرية علي حاجب.

سبأ
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