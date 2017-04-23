تدشين حملة التخلص من مرض البلهارسيا والديدان بصعدة [23/أبريل/2017] صعدة - سبأ:

دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم ومعه مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالاله العزي ونائب مدير عام مكافحة الأمراض والأوبئة والترصد عبدالله القطابري الحملة الوطنية للتخلص من مرض البلهارسيا والديدان.



تهدف الحملة التي تنفذه وزارة الصحة العامة والسكان على مدى أربعة أيام إلى التخلص من مرض البلهارسيا والديدان من خلال استهداف 86 ألف من الفئات العمرية من 6-18 سنة في مديريات الصفراء وساقين وحيدان تشمل جميع المدارس والمرافق الصحية بما فيها الفرق المتنقلة.



وفي التدشين أكد محافظ صعده أهمية تنفيذ مثل هذه الحملات الصحية للتخلص من تلك الامراض .. داعيا جميع افراد المجتمع ووسائل الإعلام للمشاركة في انجاح الحملة.



من جانبه اوضح مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة أن الحملة ينفذها فريق مكون من 108 فرق يعمل فيها 243 طبيب وعامل صحي يتوزعون على الثلاث المديريات .. مشيرا إلى الحملة هي استكمال للحملات السابقه والتي استهدفت جميع المديريات بالمحافظة للتخلص من البلهارسيا والحد من مضاعفاته الخطيرة.

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