تدشين الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا بمحافظة صنعاء [23/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

دشنت بمديريتي الحيمة الداخلية وبني مطر محافظة صنعاء اليوم الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا والديدان.



وتستهدف الحملة التي تستمر أربعة أيام بتمويل برنامج مكافحة البلهارسيا بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية 79 الف و589 من سن 6 - 18 في المديريتين.



وأوضح مديرا مكتبي الصحة بمديريتي الحيمة الداخلية الدكتور عبدالكريم غبش وبني مطر الدكتورة عائشة السريحي ان الحملة تستهدف 58 الف و 938 من الملتحقين بالمدارس و20 الف و 651 من غير الملتحقين بالمدارس.



وأشارا إلى أن المدارس التي سيتم استهدافها في المديريتين 251 مدرسة و36 مرفق ومركز صحي وينفذ الحملة 100 عامل ومشرف صحي.. داعين كافة أولياء الأمور للتفاعل مع الحملة والتعاون مع الفرق الميدانية بما يكفل إنجاح الحمل

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