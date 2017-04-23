محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجموعة إخوان ثابت تدعم هيئة مستشفى الثورة بالحديدة بمولد كهربائي





تسلمت هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة اليوم مولد كهرباء بقدرة 800 كيلو وات مقدم من مجموعة إخوان ثابت بدلاً عن المولد السابق الذي توقف عن العمل ويحتاج إلى صيانة شاملة.



وثمن رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد سهيل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الدعم الذي تقدمه مجموعة إخوان ثابت ممثلة برئيس مجلس إدارتها الحاج عبد الجليل ثابت للهيئة سواء من خلال رفدها بالأدوية أو المولدات الكهربائية.



وأشار إلى أن هذا المولد الذي يعتبر الثاني المقدم من المجموعة خلال أقل من عام سيعمل على تزويد الهيئة وأقسامها المختلفة بالكهرباء التي ستتضاعف الحاجة لها خلال فصل الصيف خاصة بعد انقطاع الخط الساخن الكهربائي.



ودعا رئيس الهيئة رجال المال والأعمال إلى دعم الهيئة سواء بالأدوية أو الوقود لضمان استمرار الخدمات الطبية التي تقدمها للمرضى والجرحى وأقسام الإسعافات والحروق والسرطان والنساء والأطفال وغيرها.. مبيناً أن المستشفى يخدم محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة.

سبأ [23/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:سبأ