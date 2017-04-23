محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين الحملة الوطنية للتخلص من البلهارسيا والديدان بمديرية عتمة بذمار





دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة ذمار اليوم الحملة الوطنية للتخلص من البلهارسيا والديدان بمديرية عتمه والتي تنفذها الوزارة على مدى أربعة أيام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم و منظمة الصحة العالمية ومبادرة مكافحة البلهارسيا ومنظمة "اند فاند".



وأوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور محمد الجماح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الحملة تهدف الى معالجة 71 ألف من الأطفال ضمن الفئة العمرية من 6 – 18 سنة الملتحقين بالمدارس.



وبين أن الحملة التي ينفذها 97 فريق تضم 194 عاملا صحيا تأتي تواصلا لحملات سابقة بهدف التخلص من عدوى البلهارسيا والديدان وذلك من خلال توزيع الأدوية المضادة للبلهارسيا والديدان المنقولة بالتربة.



من جانبه دعا مدير الرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة العامة والسكان مجاهد الخطري، كافة فئات المجتمع الى الدفع بأبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 6 – 18 سنه الى الفرق الصحية لأخذ العلاج للتخلص من هذا المرض الذي يسبب مضاعفات كبيرة.



وشدد على دور السلطة المحلية وأعضاء المجالس المحلية والقيادات التربوية والصحية في إنجاح مهام الحملة التي تهدف إلى التخلص من هذا المرض خصوصا في مديرية عتمة التي شهدت تسجيل اعلى حالات إصابة في إطار المحافظة التي تنتشر فيها البرك والغيول والأودية التي تنتشر من خلالها أمراض البلهارسيا.

سبأ [23/أبريل/2017] ذمار - سبأ:سبأ