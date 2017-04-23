عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأمن المصري يعتقل 52 إرهابيا من تنظيم الإخوان المسلمين في دمياط





اعتقلت قوات الأمن المصرية اليوم 52 إرهابيا من تنظيم الاخوان المسلمين المحظور في قرية البصارطة بمحافظة دمياط شمال البلاد.



وذكر مصدر أمني بمديرية أمن دمياط أن قوات الأمن شنت حملة مداهمات في قرية البصارطة اليوم لضبط المتورطين في حادث اغتيال شرطي وتمكنت من اعتقال 52 إرهابيا بينهم 7 متورطين في الجريمة بعد محاصرة القرية وفرض طوق أمني عليها.



وتشهد مصر سلسلة من التفجيرات الإرهابية والاعتداءات على قوات الجيش والشرطة تقوم بها مجموعات أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” الإرهابى ومجموعات تابعة لتنظيم جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.

سبأ [23/أبريل/2017] القاهرة-سبأ:سبأ