محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصناعة تضبط معامل تزوير وتجديد المواد المنتهية





ضبطت وزارة الصناعة والتجارة اليوم معامل تزوير وتجديد المواد المنتهية الصلاحية.



وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الوزارة بالتنسيق مع نيابة الصناعة والتجارة ونيابة الأموال العامة والأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تمكنت بنجاج من ضبط مجموعة من الأشخاص في منطقة الأزرقين وبحوزتهم مواد وأختام تزوير وتجديد المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.



وأشار إلى أنه تم إحالة المتهمين إلي النيابة لاستكمال التحقيقات وضبط بقية المتورطين بهذه الجريمة التي لا يقرها دين ولامذهب ولا قانون ولاعرف.. مؤكدا أن الوزارة لن تتساهل أو تتجاوز عن مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تعرض حياة وصحة الكثير من ابناء الشعب إلى الخطر أو الموت المحتم.

سبأ [23/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ