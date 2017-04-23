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وزير الأشغال العامة والطرق يطلع على حجم الأضرار في عدد من الطرقات بالمحويت
[23/أبريل/2017] المحويت - سبأ:


اطلع وزير الأشغال العامة والطرق غالب عبد الله مطلق اليوم ومعه وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس عبد الوهاب الحاكم ومدير عام المشاريع بالمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس شوقي القيلي على حجم الأضرار التي تعرضت لها عدد من الطرق والجسور بمحافظة المحويت .

وتفقد الوزير مطلق سير العمل في ترميم عدد من الشوارع بمدينة المحويت عبر وحدة الطوارئ بمؤسسة الطرق والجسور .

كما زار وزير الأشغال العامة والطرق ووكيل الوزارة لقطاع الطرق منطقة الريادي السياحية واطلعا على حجم الدمار الذي خلفه طيران العدوان السعودي في هذه المنطقة السياحية وخاصة تدمير حاضنة السيول التي أدى تدميرها إلى إحداث أضرار كبيرة في الخراسانات والجدران الساندة على طول الطريق .

ووجه الوزير مطلق باتخاذ المعالجات اللازمة وفق ماهو متاح حافظاً على الطريق وممتلكات المواطنين ومزارعهم على جوانب الطريق البالغ طولها 90 كيلو متر .

واطلع وزير الأشغال العامة والطرق ووكيل الوزارة لقطاع الطرق على حجم الأضرار التي تعرض لها جسر لاحمة في طريق المحويت القناوص الذي تعرض للتدمير من طيران العدوان السعودي وبشكل هستيري .

كما اطلع وزير الأشغال العامة والطرق خلال زيارته لمدينة الرجم بالمحويت على طبيعة المعالجات التي قام بها صندوق صيانة الطرق والجسور والمؤسسة ووحدة الطوارئ لصيانة الطرق والجسور في هذه المنطقة ومنطقة الأهجر السياحية التي تعرضت لتدمير ممنهج من قبل طيران العدوان السعودي .

وخلال الزيارة استمع الوزير مطلق من مدير عام فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحويت المهندس محمد المداني الى شرح عن المعالجات الطارئة التي قامت وتقوم بها الأجهزة المعنية في الوزارة والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها في وضع المعالجات اللازمة للطرقات والجسور .

وأشار إلى أن هذه الطرقات والجسور الحيوية تتعرض لقصف طيران العدوان السعودي الأمريكي بشكل ممنهج ومتعمد بهدف قطعها وإعاقة حركة المواطنين وزيادة معاناتهم .. موجهاً وحدة الطوارئ بإيجاد الحلول المناسبة بما يكفل عدم توقف الحركة في هذه المناطق .

وثمن وزير الأشغال جهود العاملين في الوزارة وفروعها والمؤسسة والصندوق والسلطات المحلية والأهالي في إصلاح الأضرار ووضع المعالجات السريعة للطرق التي يستهدفها العدوان.

رافقه خلال الزيارة مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحويت المهندس هاشم شطير وعدد من المسئولين.

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