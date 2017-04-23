عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 8 جنود صوماليين بانفجار عبوة ناسفة





قتل 8 جنود صوماليين وأصيب 3 آخرون بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في إحدى الطرق، بحسب وسائل إعلام.



وأوضحت المصادر، استنادا إلى مصدر أمني، أن الانفجار استهدف قافلة كانت تقل جنودا صوماليين إلى منطقة نفذت فيها وحدات من الجيش الصومالي عملية ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.



ولم تعلن أية جهة ، حتى الآن، مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن عادة ما ينفذ مسلحون من حركة الشباب المتطرفة، المتصلة بتنظيم القاعدة، هجمات من هذا النوع ضد عناصر أمن، ومواقع حكومية باستخدام سيارات مفخخة ومتفجرات.

سبأ [23/أبريل/2017] مقديشو - سبأ:سبأ