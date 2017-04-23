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آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 06:50:20م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يحضر الحفل الجماهيري واللقاء الموسع بالمحويت
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في المركز الثقافي بمحافظة المحويت اليوم الحفل الجماهيري واللقاء الموسع وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي، ووزراء الإدارة المحلية علي بن علي القيسي...
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السلطات الأمريكية ترفض طلب شركة إكسون موبيل إستئناف تنقيب النفط في روسيا
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  عربي ودولي
مقتل 8 جنود صوماليين بانفجار عبوة ناسفة
[23/أبريل/2017] مقديشو - سبأ:


قتل 8 جنود صوماليين وأصيب 3 آخرون بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في إحدى الطرق، بحسب وسائل إعلام.

وأوضحت المصادر، استنادا إلى مصدر أمني، أن الانفجار استهدف قافلة كانت تقل جنودا صوماليين إلى منطقة نفذت فيها وحدات من الجيش الصومالي عملية ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

ولم تعلن أية جهة ، حتى الآن، مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن عادة ما ينفذ مسلحون من حركة الشباب المتطرفة، المتصلة بتنظيم القاعدة، هجمات من هذا النوع ضد عناصر أمن، ومواقع حكومية باستخدام سيارات مفخخة ومتفجرات.

سبأ
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