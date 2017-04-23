محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء ورشة عمل لتوصيف المقررات الدراسية بكلية طب الأسنان بجامعة ذمار







بدأت بمحافظة ذمار اليوم ورشة عمل تدريبية خاصة بتوصيف المقررات الدراسية لكلية طب الأسنان بجامعة ذمار.



يشارك في الورشة التي ينظمها على مدى يومين مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة 25 من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بتمويل من منظمة الصحة العالمية وعمادة الكلية.



وفي افتتاح الورشة أكد رئيس جامعة ذمار الدكتور طالب طاهر النهاري ونائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الدكتور نصر محمد الحجيلي، أهمية توصيف المقررات الدراسية وفق التطورات العلمية وبما يلبي تطلعات الطلاب واحتياجات سوق العمل وصولا إلى الاعتماد الأكاديمي.



وأشارا إلى أهمية التطوير المستمر للمناهج في مختلف الكليات ومواكبة كل جديد في مختلف التخصصات بما يسهم في تخريج جيل متسلح بالعلم والمعرفة قادر على إدارة عجلة التنمية ووفقا لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.



وكان عميد كلية طب الأسنان الدكتور مختار الأنسي استعرض الخطوات التي قطعتها كلية طب الأسنان في مجال التوصيف الأكاديمي والسعي للوصول إلى الاعتماد الأكاديمي.



ولفت إلى أن كلية طب الأسنان بجامعة ذمار تعد أول كلية طب أسنان في اليمن وأسهمت في تخريج الكوادر المؤهلة في مجال طب الأسنان.



فيما أشار عميد مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة الدكتور عادل عبد الغني العنسي إلى أن الورشة تهدف إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس على توصيف مفردات المقررات الأكاديمية لبكالوريوس طب الأسنان بعد أن كان مركز التطوير الأكاديمي قد نفذ خلال الأيام الماضية ورشة مماثلة لتوصيف مقررات كلية الطب البشري.



ولفت إلى أنه ستقام خلال الفترات القادمة ورش مماثلة لبقية الكليات سعيا إلى استكمال عملية توصيف المقررات الدراسية بمختلف كليات الجامعة.



حضر الورشة مدير عام التطوير الاكاديمي وضمان الجودة بالجامعة ناصر صالح نجاد.

سبأ [23/أبريل/2017] ذمار - سبأ:سبأ