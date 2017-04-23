وكيل محافظة الحديد يتفقد سير تجهيز مركز معالجة الإسهالات بهيئة مستشفى الثورة [23/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:

تفقد وكيل محافظة الحديدة لشؤون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر، سير العمل في تجهيز مركز معالجة الإسهالات المائية الحادة ( تي دي سي) بهيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة.



واستمع الوكيل من رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل إلى إجراءات تأهيل وتأثيث المركز التي تتم بتمويل من منظمة الصحة العالمية.



وأشار الدكتور سهيل إلى أن المركز سيعمل على معالجة الإسهالات والاسهالات المائية الحادة وتقديم الرعاية الصحية خصوصاً للأطفال.



وحث الوكيل القائمين على تجهيز المركز بسرعة إنجازه ليتم إفتتاحه خلال الأيام القادمة.. مشيدا بجهود رئيس الهيئة على إهتمامه بتحسين الخدمات بالمستشفى المقدمة للمواطنين خاصة في ظل العدوان والحصار.

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