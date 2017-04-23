محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزير الأشغال يناقش سبل صيانة الطرق والجسور المتضررة جراء العدوان بالمحويت







ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة المحويت برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب عبد الله مطلق ووكيل أول محافظة المحويت الدكتور عبد الله الحمزي جملة من المواضيع المتعلقة بصيانة الطرق والجسور المتضررة جراء العدوان السعودي.



واستعرض الاجتماع آليات العمل المشتركة بين الوزارة والسلطة المحلية بالمحويت لإيجاد المعالجات الكفيلة بمعالجة الأضرار في الطرق والجسور وفتح الطرق أمام المواطنين وعدم إبقاء أي طريق مغلق.



وفي الاجتماع أكد وزير الأشغال العامة والطرق حرص الوزارة على إيجاد الحلول الممكنة لإصلاح الطرق والجسور في كل المحافظات ومنها محافظة المحويت .



وأكد أهمية تضافر الجهود وتكاملها بين كافة الجهات لدعم صندوق صيانة الطرق والجسور بما يمكنه من القيام بمهامه على الوجه الأكمل خاصة في هذه الظروف وإصلاح الطرق والجسور التي دمرها العدوان.



وأشار الوزير مطلق إلى أن صندوق صيانة الطرق والجسور والمؤسسة العامة للطرق والجسور يبذلون جهوداً كبيرة في صيانة الطرق والجسور وإيجاد المعالجات وإعادة تأهيل الطرق والجسور وتخفيف المعاناة التي يتكبدها المواطنين جراء إستهداف العدوان للطرقات التي تعد شريان الحياة.



من جهته ثمن وكيل أول محافظة المحويت دور وزارة الأشغال والصندوق والمؤسسة والجهود المبذولة في إعادة تأهيل الطرق والجسور التي دمرها العدوان وإصلاحها .. مؤكداً استعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية للتعاون مع الوزارة بما يسهم في إعادة تأهيل الطرق والجسور .



حضر الاجتماع مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس هاشم شطير وعدد من المختصين .

سبأ [23/أبريل/2017] المحويت - سبأ:سبأ