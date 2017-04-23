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إجتماع أمني بعمران يؤكد أهمية إضطلاع الأجهزة الأمنية بدورها في حفظ الأمن والإستقرار
[23/أبريل/2017] عمران - سبأ:


أكد إجتماع أمني بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، أهمية إضطلاع الأجهزة الأمنية بدورها في حفظ الأمن والإستقراره بالمحافظة والمديريات .

شدد الإجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ونائب مدير الأمن، على أن المرحلة الراهنة تتطلب يقظة الأجهزة الأمنية بالمحافظة والمديريات للتصدي للأعمال المخلة بالأمن والإستقرار وضبط الجريمة.

كما أكد الإجتماع ضرورة تعزيز تواجد أجهزة الأمن في مراكز الأمن بالمديريات وإنتشارها وتحركها لضبط الجريمة قبل حدوثها ورفع الجاهزية الأمنية لضبط كل من يحاول المساس بالأمن والإستقرار ومنع أي تحركات مشبوهة تخدم قوى العدوان.

وكان الإجتماع قد استعرض عدد من القضايا الأمنية بمديريات سفيان وذيبين والقفلة والعشة وسبل إيجاد حلول عاجلة لها والتأكيد على ضرورة التنسيق بين الإدارات الأمنية والسلطة المحلية في تنفيذ الأعمال وضبط الحالة الأمنية في المديريات.

فيما أكد محافظ عمران أهمية إستشعار الأجهزة الأمنية للمسؤولية الملقاة على عاتقها في الحفاظ على أمن وإستقرار المحافظة الذي تنعم به المحافظة بجهود ويقظة أجهزة الأمن التي أفشلت المخططات الرامية إلى إدخال المحافظة أتون النزاع لخدمة قوى العدوان.

ولفت إلى ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية بالمديريات وإدارة أمن المحافظة والتحرك في حال تلقي البلاغات والتعامل معها بجدية وحزم لفرض هيبة الدولة وفرض الأمن والإستقرار في قرى وعزل ومديريات المحافظة.

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