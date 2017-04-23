ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 05:41:09م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يحضر الحفل الجماهيري واللقاء الموسع بالمحويت
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في المركز الثقافي بمحافظة المحويت اليوم الحفل الجماهيري واللقاء الموسع وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي، ووزراء الإدارة المحلية علي بن علي القيسي...
مدمرتان يابانيتان تنضمان لحاملة طائرات أمريكية للمشاركة في مناورات قرب المياه الكورية
انضمت مدمرتان يابانيتان اليوم الأحد الى مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الهجومية كارل فينسون للمشاركة في مناورات غرب المحيط الهادي قرب شبه الجزيرة الكورية.
السلطات الأمريكية ترفض طلب شركة إكسون موبيل إستئناف تنقيب النفط في روسيا
رفضت السلطات الأمريكية طلباً لشركة النفط العملاقة إكسون موبيل باستئناف عملها في التنقيب عن النفط في روسيا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.
المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره المصري ودياً في 13 مايو
قال النائب الأول لرئيس الاتحاد اليمني العام لكرة القدم حسن باشنفر إن المنتخب الوطني الأول سيواجه نظيره المصري في 13 مايو القادم بمباراة ودية ضمن معسكر المنتخب المقام حالياً في القاهرة.
آخر الأخبار:
اجتماع برئاسة وزير الأشغال يناقش سبل صيانة الطرق والجسور المتضررة جراء العدوان بالمحويت
إجتماع أمني بعمران يؤكد أهمية إضطلاع الأجهزة الأمنية بدورها في حفظ الأمن والإستقرار
وقفة احتجاجية بمحافظة ريمة تنديدا باستمرار العدوان على اليمن
الصين تحقق فائضا تجارياً بلغ 23.92 مليار دولار في مارس الماضي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفة احتجاجية بمحافظة ريمة تنديدا باستمرار العدوان على اليمن
[23/أبريل/2017] ريمة - سبأ:
نظمت قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمحافظة ريمة اليوم وقفة احتجاجية تنديدا لاستمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.

وأدان المشاركون في الوقفة التي تقدمها محافظ ريمة حسن عبدالله العمري ووكيلا المحافظة حافظ الواحدي ومحمد الوسد والاجهزة الحكومية والمنظمات المدنية ومختلف الفعاليات استمرار العدوان في استهداف مقدرات الشعب وبنيته التحتية في ظل صمت عالمي ودولي مخزي وغير مبرر يعكس مدى ضعف ووهن المجتمع الدولي.

 

ولفت المشاركون إلى تداعيات قرار نقل البنك المركزي إلى عدن والذي أدى إلى توقف صرف مرتبات الموظفين منذ سبعة أشهر متتالية .

وشدد المشاركون على ضرورة التلاحم والاصطفاف وتعزيز روح الإخاء والمحبة والتعاون ومساعدة المحتاجين والفقراء ومواساة أسر الشهداء والمرابطين في الجبهات وكذا أسر الأسرى الذين يذودون عن حياض الوطن بأرواحهم ودمائهم ويدافعون عن العزة والكرامة.

وأشار المشاركون استعداد ابناء محافظة ريمة لتنفيذ مسيرة راجلة الي محافظة الحديدة  تؤيد مسيرة الخبز الراجلة من العاصمة صنعاء للمشاركة والخوض في جبهات الساحل الغربي لدحر الغزاة والمحتلين وكسر شوكتهم.

 

وحيا المشاركون في بيان صادر عن الوقفة التضحيات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية والانتصارات التي يحققونها في مختلف جبهات العزة والشرف.

ودعا البيان كافة ابناء اليمن للتوجه لجبهات الشرف والبطولة وخصوصا جبهات الساحل الغربي من الوطن لإفشال مخططات العدوان في تجويع وتركيع الشعب من خلال الحصار الجائر الذي يفرضه منذ عامين.

وأكد البيان ضرورة الاستمرار في المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي تهدف جميعها الى تعرية النظام السعودي وجرمة في استهداف المنازل والمواطنين الابرياء .. مشيرا إلى أن استهداف المواني والمطارات اليمنية يعتبر عقوبات جماعية تتنافي مع كل القيم والمبادئ والأعراف والقوانين الدولية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
اجتماع برئاسة وزير الأشغال يناقش سبل صيانة الطرق والجسور المتضررة جراء العدوان بالمحويت
إجتماع أمني بعمران يؤكد أهمية إضطلاع الأجهزة الأمنية بدورها في حفظ الأمن والإستقرار
هيئة مكافحة الفساد تناقش القضايا الملحة أمامها خلال المرحلة الراهنة
الإفراج عن 14 من المغرر بهم بمحافظة إب
مناقشة الترتيبات الخاصة باستقبال مسيرة الخبز بالحديدة
مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة
اطلاق صاروخ قاهر 2 m الباليستي على تجمع لمرتزقة العدوان بالجوف
رئيس المجلس السياسي الأعلى يحضر الحفل الجماهيري واللقاء الموسع بالمحويت
مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بمدينة تعز
غدا الاثنين انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي والبحث العلمي
العدوان السعودي على اليمن
وقفة احتجاجية بمحافظة ريمة تنديدا باستمرار العدوان على اليمن
[23/أبريل/2017]
اطلاق صاروخ قاهر 2 m الباليستي على تجمع لمرتزقة العدوان بالجوف
[23/أبريل/2017]
مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بمدينة تعز
[23/أبريل/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[23/أبريل/2017]
قصف مدفعي يدك تحصينات ومواقع مرتزقة العدوان بحريب نهم غرب مأرب
[22/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by