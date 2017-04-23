وقفة احتجاجية بمحافظة ريمة تنديدا باستمرار العدوان على اليمن [23/أبريل/2017] ريمة - سبأ:

نظمت قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمحافظة ريمة اليوم وقفة احتجاجية تنديدا لاستمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.



وأدان المشاركون في الوقفة التي تقدمها محافظ ريمة حسن عبدالله العمري ووكيلا المحافظة حافظ الواحدي ومحمد الوسد والاجهزة الحكومية والمنظمات المدنية ومختلف الفعاليات استمرار العدوان في استهداف مقدرات الشعب وبنيته التحتية في ظل صمت عالمي ودولي مخزي وغير مبرر يعكس مدى ضعف ووهن المجتمع الدولي.







ولفت المشاركون إلى تداعيات قرار نقل البنك المركزي إلى عدن والذي أدى إلى توقف صرف مرتبات الموظفين منذ سبعة أشهر متتالية .



وشدد المشاركون على ضرورة التلاحم والاصطفاف وتعزيز روح الإخاء والمحبة والتعاون ومساعدة المحتاجين والفقراء ومواساة أسر الشهداء والمرابطين في الجبهات وكذا أسر الأسرى الذين يذودون عن حياض الوطن بأرواحهم ودمائهم ويدافعون عن العزة والكرامة.



وأشار المشاركون استعداد ابناء محافظة ريمة لتنفيذ مسيرة راجلة الي محافظة الحديدة تؤيد مسيرة الخبز الراجلة من العاصمة صنعاء للمشاركة والخوض في جبهات الساحل الغربي لدحر الغزاة والمحتلين وكسر شوكتهم.







وحيا المشاركون في بيان صادر عن الوقفة التضحيات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية والانتصارات التي يحققونها في مختلف جبهات العزة والشرف.



ودعا البيان كافة ابناء اليمن للتوجه لجبهات الشرف والبطولة وخصوصا جبهات الساحل الغربي من الوطن لإفشال مخططات العدوان في تجويع وتركيع الشعب من خلال الحصار الجائر الذي يفرضه منذ عامين.



وأكد البيان ضرورة الاستمرار في المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي تهدف جميعها الى تعرية النظام السعودي وجرمة في استهداف المنازل والمواطنين الابرياء .. مشيرا إلى أن استهداف المواني والمطارات اليمنية يعتبر عقوبات جماعية تتنافي مع كل القيم والمبادئ والأعراف والقوانين الدولية.

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