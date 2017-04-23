عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 10 مسلحين في غارات جوية جنوب أفغانستان





أعلنت السلطات الأفغانية عن مصرع ما لا يقل عن 10 مسلحين من جماعات مختلفة في سلسلة من الغارات الجوية في إقليم (زابل) جنوب البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان له: إن الغارات الجوية تمت في منطقة (شاهجوى).. مضيفة إن المسلحين كانوا أعضاء في تنظيم (القاعدة) وحركة (طالبان).



وذكر البيان أن القوات الأفغانية تمكنت من تدمير سيارة واحدة وعدة دراجات نارية تابعة للمسلحين خلال الغارات الجوية.



يذكر أن إقليم (زابل) من المناطق المضطربة في أفغانستان، حيث يتواجد فيه عدد من الجماعات المسلحة.



وقد كثفت السلطات الأفغانية من عملياتها الأمنية في (زابل) بعد اجتماع المسئولين الأفغان بالسكان المحليين في الإقليم مؤخراً.

سبأ [23/أبريل/2017] كابول- سبأ:سبأ