عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المعهد الدولي لأبحاث السلام: إسرائيل تمتلك 80 قنبلة نووية





أكد المعهد الدولي لأبحاث السلام في استوكهولم أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يمتلك نحو 80 قنبلة نووية.



وأوضح المعهد في تقريره السنوي لعام 2016 أوردته مؤسسة الأرض للدراسات أن من بين تلك القنابل “30 قنبلة يمكن حملها بالطائرات و50 قنبلة مخصصة للإطلاق بواسطة صواريخ متوسطة المدى”.



وبين التقرير أن هذه الصواريخ مركبة على نواقل مخبأة في قاعدة عسكرية سرية في موقع تحت الأرض جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.



وكانت صحيفة لوس انجلوس تايمز الاميركية نقلت في عام 2013 عن الخبيرين هانز ام كريستنسن وروبرت اس نوريس قولهما “أن لدى (إسرائيل) ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج ما بين 115 و190 رأساً حربياً نووياً ما يعني أنها قادرة على مضاعفة ترسانتها من هذه الاسلحة”.



وحسب تقديرات المعهد فإن الكيان الاسرائيلي يملك أيضاً صواريخ بالستية بعيدة المدى من نوع أريحا 3 المنصوبة في موقع غير معروف وقد تمت تجربة هذه الصواريخ في عام 2013.



يذكر أن كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يرفض حتى الآن التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي يمتلك هذه الترسانة من الأسلحة النووية في ظل تغاضي الولايات المتحدة والانحياز التام له وهو ما يهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

سبأ [23/أبريل/2017] ستوكهولم - سبأ:سبأ