ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [23/أبريل/2017] مسقط - سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (1ر0) نقطة وبنسبة (002ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (54ر5474) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (42ر5474) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(359) ألفًا و(426) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (4ر22) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (3) ملايين و(38) ألفًا و(845) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (014ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (84ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (324) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (73ر13) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (359) ألف ريال عماني أي ما نسبته (20ر15) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (35) ألف ريال عماني وبنسبة (46ر1) في المائة.

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