عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية: مستعدون لضرب حاملة طائرات أمريكية





قالت كوريا الشمالية اليوم الأحد إنها مستعدة لإغراق حاملة طائرات أمريكية لإظهار بأسها العسكري.



وبحسب وكالة أنباء (رويترز) فقد جاء التهديد في وقت انضمت فيه سفينتان تابعتان للبحرية اليابانية إلى مجموعة قتالية لحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون بهدف إجراء تدريبات في غرب المحيط الهادي.



وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة قتالية تابعة لحاملة الطائرات بالإبحار صوب المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية ردا على التوتر المتصاعد بسبب الاختبارات النووية والصاروخية الكورية الشمالية وتهديداتها بمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين.



ولم تحدد الولايات المتحدة موقع المجموعة القتالية مع اقترابها من المنطقة.



وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الليلة الماضية، إن المجموعة ستصل "في غضون أيام" لكنه لم يكشف أي تفاصيل.



وواصلت بيونج يانج نبرة التحدي.



وقالت صحيفة حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية (رودونج سينمون) في تعليق "قواتنا الثورية مستعدة للقتال وإغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية بضربة واحدة".



وتحيي كوريا الشمالية الثلاثاء الذكرى الـ85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري.. ودأب الشمال على إحياء المناسبات المهمة باختبار الصواريخ.



وأجرت كوريا الشمالية 5 تجارب نووية بينها اثنتان العام الماضي وتعمل على تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية ويمكنها الوصول للولايات المتحدة.

سبأ [23/أبريل/2017] سول - سبأ:سبأ