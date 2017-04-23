هيئة مكافحة الفساد تناقش القضايا الملحة أمامها خلال المرحلة الراهنة [23/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

ناقشت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيسة الهيئة، القضايا الملحة التي ستعمل الهيئة على إنجازها وتمثل أولويات المرحلة الراهنة.



وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز أداء الهيئة للقيام بدورها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حالياً, وبما يحقق الأهداف المرجوة خصوصاً في ما يتعلق باسترداد الأموال المترتبة عن قضايا الفساد إلى الخزينة العامة للدولة باعتبار ذلك مؤشرا هاما يعكس الجهود الوطنية لمكافحة الفساد.



وتناول الاجتماع عدد من المواضيع الخاصة بمهام الهيئة ومنها ما يتعلق بالتحري في القضايا الماسة بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مجالات بناء القدرات الوطنية العاملة في الوقاية ومكافحة الفساد والتوعية والتثقيف ونبذ الممارسات والسلوكيات التي تسيئ للوظيفة العامة والقيم الاجتماعية النبيلة باعتبار ذلك أحد السبل الكفيلة للحد من الفساد.



واستعرض الاجتماع أنشطة الهيئة والمهام والاختصاصات المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية، بالإضافة مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة ببنية الهيئة التنظيمية واتخذ إزاءها الإجراءات اللازمة.

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