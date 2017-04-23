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آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 05:18:13م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يحضر الحفل الجماهيري واللقاء الموسع بالمحويت
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في المركز الثقافي بمحافظة المحويت اليوم الحفل الجماهيري واللقاء الموسع وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي، ووزراء الإدارة المحلية علي بن علي القيسي...
مدمرتان يابانيتان تنضمان لحاملة طائرات أمريكية للمشاركة في مناورات قرب المياه الكورية
انضمت مدمرتان يابانيتان اليوم الأحد الى مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الهجومية كارل فينسون للمشاركة في مناورات غرب المحيط الهادي قرب شبه الجزيرة الكورية.
السلطات الأمريكية ترفض طلب شركة إكسون موبيل إستئناف تنقيب النفط في روسيا
رفضت السلطات الأمريكية طلباً لشركة النفط العملاقة إكسون موبيل باستئناف عملها في التنقيب عن النفط في روسيا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.
المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره المصري ودياً في 13 مايو
قال النائب الأول لرئيس الاتحاد اليمني العام لكرة القدم حسن باشنفر إن المنتخب الوطني الأول سيواجه نظيره المصري في 13 مايو القادم بمباراة ودية ضمن معسكر المنتخب المقام حالياً في القاهرة.
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  محلي
هيئة مكافحة الفساد تناقش القضايا الملحة أمامها خلال المرحلة الراهنة
[23/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
ناقشت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيسة الهيئة، القضايا الملحة التي ستعمل الهيئة على إنجازها وتمثل أولويات المرحلة الراهنة.

  وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز أداء الهيئة للقيام بدورها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حالياً, وبما يحقق الأهداف المرجوة خصوصاً في ما يتعلق باسترداد الأموال المترتبة عن قضايا الفساد إلى الخزينة العامة للدولة باعتبار ذلك مؤشرا هاما يعكس الجهود الوطنية لمكافحة الفساد.

  وتناول الاجتماع عدد من المواضيع الخاصة بمهام الهيئة ومنها ما يتعلق بالتحري في القضايا الماسة بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مجالات بناء القدرات الوطنية العاملة في الوقاية ومكافحة الفساد والتوعية والتثقيف ونبذ الممارسات والسلوكيات التي تسيئ للوظيفة العامة والقيم الاجتماعية النبيلة باعتبار ذلك أحد السبل الكفيلة للحد من الفساد.

  واستعرض الاجتماع أنشطة الهيئة والمهام والاختصاصات المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية، بالإضافة مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة ببنية الهيئة التنظيمية واتخذ إزاءها الإجراءات اللازمة.
سبأ
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