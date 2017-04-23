الإفراج عن 14 من المغرر بهم بمحافظة إب [23/أبريل/2017]

إب - سبأ:

أفرجت لجنة تنفيذ قرار العفو العام بمحافظة إب اليوم عن 14 شخصا من المغرر بهم في صفوف العدوان.



وخلال الافراج بحضور وكيلا المحافظة علي بن علي النوعة وراكان النقيب .. أكد وكيل المحافظة أشرف المتوكل أن الإفراج عن المغرر بهم يأتي في سياق تنفيذ قرار العفو العام والذي بموجبه تم الإفراج عن عدة دفع من المغرر بهم خلال الفترة الماضية.



وقال " إن هذه الدفعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وسيتبعها دفعات قادمة يتم التجهيز لها " .. داعيا المفرج عنهم إلى عدم الإنجرار لمن استدعوا الخارج لقصف وإستهداف أبناء شعبهم ووطنهم .



من جانبه أوضح عضو مجلس النواب عضو لجنة العفو بالمحافظة أحمد النزيلي أن اللجنة ترحب بعودة المغرر بهم من أبناء المحافظة إلى رشدهم كمواطنين صالحين لهم حقوق وعليهم واجبات سواء المنخرطين في جبهات العدو أو المتواجدين خارج البلد.



فيما عبر المفرج عنهم عن تقديرهم وإمتنانهم للقيادة السياسية في الإفراج عنهم تنفيذا لقرار العفو العام .. مؤكدين وقوفهم إلى جانب الوطن في مواجهة العدوان .

سبأ