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آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 05:18:13م
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الامطار الغزيزة تودي بحياة 360شخصا في كولومبيا منذ مطلع العام الجاري
[23/أبريل/2017] بوغوتا – سبأ:


لقي 360 شخصا حتفهم منذ مطلع العام الحالي جراء الامطار الغزيرة التي هطلت على مناطق واسعة من كولومبيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس قوله إن “الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد منذ مطلع العام ادت الى مصرع 360 شخصا و100 مفقود وطالت 168 بلدة وهي ناتجة عن ظاهرة التغير المناخي”.

ودعا سانتوس الى إعادة تشجير ما دمر حتى لا تشهد البلاد المزيد من انزلاقات التربة والانهيارات.

وكان 19 شخصا لقوا مصرعهم هذا الاسبوع 17 منهم فى انزلاقات تربة جراء الامطار الغزيرة التي هطلت على مناطق واسعة من كولومبيا.

ودمرت انزلاقات التربة فى ال31 من مارس الماضي العديد من الأحياء في موكوا جنوب البلاد واوقعت 323 قتيلا واكثر من مئة مفقود.

ووفق دراسة للجامعة الوطنية الكولومبية يوجد فى كولومبيا 385 موقعا ينطوى على مخاطر انزلاقات أرضية.

سبأ
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