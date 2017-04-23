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  رياضة
صعود فرق مدارس الثريا والزبيري والمعتصم وعمر بن عبد العزيز لربع نهائي مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب المدرسية
[23/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
صعدت فرق مدارس الثريا , الزبيري , المعتصم , و عمر بن عبد العزيز إلى ربع نهائي مسابقة كرة القدم السباعية بدورة الألعاب المدرسية الأولي التي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع أمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.

  وصعد فريق مدرسة الثريا من مديرية بني الحارث الى ربع النهائي بعد تجاوزه اليوم فريق مدرسة الميثاق من مديرية الثورة 2/ 1 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي دون أهداف ,  وفاز فريق مدرسة الزبيري من مديرية الوحدة على فريق مدرسة احمد فرج من مديرية السبعين (أ) 3/ 2 بركلات الترجيح عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

كما فاز فريق مدرسة المعتصم من مديرية الوحدة على جاره فريق مدرسة الأنفال بهدفين مقابل هدف , وتغلب فريق مدرسة عمر بن عبد العزيز من مديرية بني الحارث على فريق مدرسة سقطرى من مديرية معين 2/ 1 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي دون أهداف.

وتتواصل مسابقة البطولة نفسها غدا الاثنين بإقامة اربع مباريات للتأهل لنصف النهائي يجمع اللقاء الأول فريق مدرسة نشوان من مديرية صنعاء القديمة و فريق مدرسة خالد بن الوليد من مديرية التحرير ويلتقي في المباراة الثانية فريق مدرسة الوحدة العربية من مديرية معين مع فريق مدرسة عمر العيسي من مديرية السبعين.

كما يلتقي في المباراة الثالثة فريق مدرسة الزبيري من مديرية الوحدة مع فريق مدرسة الثريا من مديرية الصافية ويجمع اللقاء الأخير فريق مدرسة عمر بن عبد العزيز و فريق مدرسة المعتصم من مديرية الوحدة.

إلى ذلك جرت اليوم مباراتان في مسابقة كرة الطائرة المخصصة للطالبات حيث تأهل فريق مديرية الثورة إلى نصف النهائي بفوزه على فريق مديرية معين بشوطين دون رد بواقع 25/ 9 و 25/ 12 وذلك لحساب المجموعة الأولي.

كما تأهل لذات الدور  عن المجموعة الثانية فريق مديرية شعوب بتغلبه على فريق مديرية آزال بشوطين دون رد بمحصلة 25/ 21 و 25./ 17.

ويقام المربع الذهبي للمسابقة ذاتها غدا الاثنين بإقامة مباراتين لتحديد طرفي المباراة النهائية يلتقي في الاولى فريق مديرية الثورة مع فريق مديرية شعوب ويجمع اللقاء الثاني فريق مديرية الوحدة مع فريق مديرية صنعاء القديمة.

وكان فريق مديرية الثورة تصدر  المجموعة الاولى برصيد 12 نقطة وحل فريق مديرية صنعاء القديمة في المركز الثاني بتسع نقاط.

وفي المجموعة الثانية احتل فريق مديرية الوحدة الصدارة برصيد 12 نقطة وجاء فريق مديرية شعوب ثانيا بتسع نقاط.

وفي مسابقة كرة الطاولة للطلاب بلغت مديريات الصافية , الوحدة , و التحرير الدور النهائي حيث ستتنافس الثلاث المديريات على لقب المسابقة وتلعب بنظام الكل مع الكل من دور واحد.

جاء تأهل الثلاث المديريات للدور النهائي بعد فوز مديرية الصافية على مديرية السبعين (ب) 3/ صفر وبالنتيجة ذاتها فازت مديرية الوحدة على مديرية آزال وتغلبت مديرية التحرير على مديرية السبعين (أ).

وفي مسابقة الشطرنج للطلاب واصل لاعب مديرية الصافية عبد الرحمن الرويشان تصدره الترتيب العام برصيد ست نقاط من ست جولات وجاء لاعب مديرية الوحدة مازن الجند في المركز الثاني بخمس نقاط.

وحل لاعب مديرية الصافية مظفر الظفري في المركز الثالث برصيد اربع نقاط ونصف فيما حل لاعب مديرية شعوب عبد الرحمن الوصابي رابعا بأربع نقاط.

حضر منافسات اليوم نائبا رئيس النادي الأهلي محمد صلاح و محمد شارب ووكيل النادي حمود النقيب وعضو مجلس الشرف الأعلى محمد الكبوس ورئيس النادي الأسبق حسين الاهجري والأمين العام عبد الله جابر والمشرف الرياضي عصام دريبان وعضو الاتحاد العام لكرة القدم عبد الوهاب الزرقة.
سبأ
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