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آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 05:18:13م
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  رياضة
نابولي يقع في فخ التعادل مع ساسولو بالدوري الايطالي لكرة القدم
[23/أبريل/2017] روما - سبأ:


سقط فريق نابولي في فخ التعادل أمام مضيفه ساسولو (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 33، من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضع الهداف البلجيكي، درايس ميرتينز، الضيوف في المقدمة، في الدقيقة 52، ورد ساسولو الصاع صاعين، بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من، دومينيكو بيراردي، ولوكا مازيتيلي، في الدقيقتين (59، 80) على الترتيب.

وأنقذ المهاجم البولندي، أركاديوش ميليك، بعد أربع دقائق من نزوله إلى أرض الملعب، فريقه نابولي من الهزيمة، في الوقت القاتل، في الدقيقة 85، من زمن اللقاء.

واكتفى نابولي بنقطة وحيدة رفع بها رصيده إلى 71 نقطة، مفوتا فرصة انتزاع مركز وصافة الكالتشيو، من روما، قبل مواجهته ضد مضيفه بيسكارا، غدا الاثنين، في ختام مباريات هذه المرحلة.

كما أضاف ساسولو نقطة إلى رصيده لينفرد بالمركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، جدول ترتيب الدوري.

سبأ
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