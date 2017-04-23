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آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 05:18:13م
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلاً وطالبين فلسطينيين من داخل الاقصى وسط اقتحامات جديدة
[23/أبريل/2017] القدس المحتلة- سبأ:


اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طالبين من المسجد الاقصى المبارك، من جهة باب الناظر (المجلس) واقتادتهما الى مركز توقيفٍ وتحقيقٍ في القدس القديمة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه في نفس الوقت، استأنف مستوطنون اليوم اقتحاماتهم للمسجد الاقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات في المسجد، واستمعوا الى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، في ما تصدى مصلون لهذه الاقتحامات والجولات بهتافات التكبير الاحتجاجية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، طفل بعد اقتحام منزله فجر اليوم في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واستدعت مخابرات الاحتلال طفل آخر من سكان حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، للتحقيق معه بمركز التوقيف والاعتقال (المسكوبية) غرب القدس المحتلة.

سبأ
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