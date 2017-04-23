مناقشة الترتيبات الخاصة باستقبال مسيرة الخبز بالحديدة [23/أبريل/2017] الحديدة - سبأ:

ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة الحديدة لقطاع الشباب صدام ناصر الترتيبات والاستعدادات لاستقبال مسيرة الخبز التي انطلقت من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه ميناء الحديدة.



واستعرض ا لاجتماع الذي ضم نائب مدير امن المحافظة عمر مقبلي ونائب مدير مؤسسة موانئ البحر الاحمر يحيى شرف دور الجهات الحكومية والمؤسسات في إنجاح مسيرة الخبز المطالبة بالحفاظ على ميناء الحديدة وعدم تعرضه لأي اعتداء او تدخل من قبل العدوان.



كما ناقش الاجتماع الترتيبات الأمنية والبرنامج العام الذي سيتم تنفيذه خلال بقاء المسيرة في محافظة الحديدة.



وفي الاجتماع اكد وكيل المحافظة أن انطلاق هذه المسيرة هو تأكيد على التكاتف والتعاون بين ابناء الشعب اليمني الذين يصنعون اعظم صور الصمود والبطولات.. مشيرا إلى أن قيادة المحافظة أعدت برنامجاً متكاملاً للمشاركين في المسيرة توضح اهداف المسيرة والدور الذي يجب ان يقوم به المشاركين خلال تواجد المسيرة في المحافظة والترتيب لها لزيارة الميناء.

سبأ