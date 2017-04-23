رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل باريس سان جيرمان يهزم مونبلييه ويخطف صدارة الدوري الفرنسي





انفرد فريق باريس سان جيرمان مؤقتا بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه الليلة الماضية على ضيفه مونبلييه بهدفين نظيفين في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.



وفي مباريات أخرى فاز لوريان على ميتز 1/5 وليل على جانجون بثلاثيه نظيفه وديجون على انجيه 2/3 وبوردو على باستيا بهدفين نظيفين ونانت على مضيفه كان بهدفين دون مقابل.



وعلى ملعب حـديقة الأمراء تقدم المهاجم الاوروجوياني ادينسون كافاني بهدف لسان جيرمان في الدقيقة 29 ثم أضاف الجناح الأرجنتيني انخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 48 .



ورفع الفوز رصيد سان جيرمان حامل اللقب في الصدارة إلى 80 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن موناكو صاحب المركز الثاني والذي يلتقي اليوم مع مضيفه ليون ويتبقى له مباراة أخرى مؤجلة.

سبأ [23/أبريل/2017] باريس - سبأ:سبأ