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آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 05:18:13م
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مجلس النواب يستمع إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة
[23/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله لفترة إنعقاده الثالثة من الدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي هذه الجلسة استمع نواب الشعب إلى الرسالة الموجهة من رئيس المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيما يلي نصها :

الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة

أنتونيو جوتييرز                                                    المحترم

                         تحية طيبة وبعد ،،

علمنا أنكم ستحضرون الإجتماع الذي سيعقد في العاصمة السويسرية جنيف في ألـ 25 من شهر أبريل الجاري تحت عنوان تمويل خطة الإستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017م , ونشكركم لإهتمامكم بأوضاع اليمن، وحالتها اليوم تستدعي مثل هذا الإهتمام وإنقاذها من الحالة الكارثية والأوضاع الإنسانية المأساوية لمواطنيها التي سببها عدوان دول التحالف بقيادة السعودية وسيحضر هذا الإجتماع من يدعي أنه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وهو مع تحالفه يمطرون حتى اللحظة بالصواريخ والقنابل العنقودية والمحرمة دولياً رؤوس شعبنا من الأطفال والشيوخ والنساء وعامة الناس ويدمرون البنى التحتية ومساكن المواطنين وكل مقومات الحياة ويصنعون كوارث إنسانية ويستهدفون إنهيار الدولة اليمنية.

الأمين العام :

إن الوضع القائم يتطلب طرح الأولويات حسب أهميتها والمتمثلة بإيقاف الحرب وفك الحصار البري والبحري والجوي وفتح مطار صنعاء وعدم الإعتداء على أي مواقع جديدة ومنها ميناء الحديدة.

إننا نثق بقدرتكم على التفكير والحركة لوضع حد لهذه الأزمة ومنع حدوث الكارثة الإنسانية وإنهيار الدولة اليمنية .

وتقبلوا خالص تحياتي ..

                                           يحيى علي الراعي

                                          رئيس مجلس النواب

                                          الجمهورية اليمنية

نسخة مع التحية :

- رئيس البرلمان السويسري

- رئيس البرلمان السويدي

إلى ذلك حث رئيس مجلس النواب اللجنة البرلمانية الحكومية الخاصة والمكلفة بدراسة مشروع خطة الإيرادات وحتمية النفقات المتوقعة للربع الثاني أبريل – يونيو2017م على بذل أقصى الجهود لتعميق دراسة هذه الخطة وردود الجانب الحكومي عليها لزيادة الإهتمام بموارد الدولة وتحسين آلية تحصيلها وتوريدها إلى البنك المركزي بما يضمن صرف مرتبات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وإنتظام صرف مستحقات المجهود الحربي، كما حثهم على سرعة إنجاز هذه المهمة وإعداد تقرير بذلك وتقديمه إلى المجلس في أقرب وقت ممكن .

من جهة أخرى دعا رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس والشعب اليمني ونخبه السياسية والفكرية والثقافية إلى زيادة الإلتئام ومتانة وحدة الصف وتعميق التلاحم الوطني والصبر والصمود وتصفية القلوب والعقول من كافة الشوائب التي تخل بوحدة الإرادة والنية والموقف اليمني القوي والصلب من أجل مواجهة كافة التحديات التي يحاول أعداء الوطن الإضرار بالنسيج الإجتماعي والإخلال بالوحدة الوطنية التي ضحى من أجلها ألاف الشهداء من أبناء الشعب من كافة محافظات الجمهورية.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الوحدة قوة وصلابة والتفرق ضعف وإنهزام .. لافتا إلى أن التقدم والرقي والإزدهار لا يأتي إلا بتوحيد النوايا والمواقف والإرادة والسلوك الوطني الجيد وإحترام وتطبيق القوانين النافذة.

وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الإثنين بمشية الله تعالى.
سبأ
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