رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس احتماعا موسعا لقيادة السلطة المحلية في المحويت [23/أبريل/2017] المحويت - سبأ :



رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في المجمع الحكومي بمحافظة المحويت اليوم اجتماعا موسعا لقيادة السلطة المحلية في المحافظة بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، ووزير الأشغال والطرق المهندس غالب مطلق، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان حمود جليدان، ومحافظ محافظة صنعاء الشيخ حنين قطينة، وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة المحويت الدكتور علي الزيكم، وأعضاء مجلس النواب ووكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات.







والقى رئيس المجلس السياسي الأعلى في الاجتماع كلمة اكد فيها على أهمية هذا الاجتماع والحضور مع أبناء محافظة المحوية وقيادتها في هذا الظرف الحساس والاستثنائي وان هذه الزيارة تأتي لعدة أسباب في مقدمتها متابعة أحوال المحافظة عن قرب ومساندة الجهود الاستثنائية التي تقدمها قيادة المحافظة والمكاتب التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والسلطة المحلية في محافظة متميزة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتكامل في العمل والشدة والبطولة في الجبهات وشدة رجالها كما هي جبالها.







وأوضح رئيس المجلس ابعاد مخطط العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وشعبه العظيم واستهداف الاقتصاد والمحافظات اليمنية ذات العمق القبلي والقتالي والنضالي والتاريخ الوطني المشرف .







واكد رئيس المجلس على ما تقتضية المرحلة من اعمال وأداء متكامل ومتماهي مع المواطنين والقرب منهم وان يمثل رجال الدولة والسلطة المحلية جسدا واحدا مع المواطنين والتعامل الدائم مع القضايا والمشكلات من الواقع وان يتحرك الجميع بعيدا عن أي انتماء، والاهتمام بالمواطنين ومعالجة تبعات الظروف التي خلقها العدوان والحصار والمؤامرة على رواتب الموظفين .







وأعرب رئيس المجلس عن شكره وتقديرة وأعضاء المجلس السياسي الأعلى لما تمثله المحويت من روح نضاليه خلاقه لم تحمل المركز مشكلاتها وعملت على معالجتها أولا بأول من خلال التكامل والتكاتف والتعاون بين أبنائها وقيادة السلطة المحلية ..مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالنشئ والشباب وتوجيه طاقاتهم فيما يخدم حاضرهم ومستقبلهم ومستقبل الوطن .







وأشار رئيس المجلس الى الحرب النفسية التي يشنها العدوان على المجتمع اليمني والآلة الإعلامية التي تختلق الأكاذيب وتوظف اتفه الأمور في محاولة للنيل من المجتمع اليمني وصموده وتحديه للعدوان وأهدافه .. منوها بما حققه أبناء المحافظة من كسر للإشاعات والفبراكات التي اختلقها العدوان وآلته الإعلامية في حادث كذب وافتراء استهداف مدير الأمن ومدير النجدة وأبعاد مثل هذه الاعمال واهمية مواجهتها.







واكد رئيس المجلس على ما سيعمل الجميع من أجله خلال المرحلة المقبلة وما استمع اليه والمرافقون له من هموم ومشاكل المحافظة والاعمال القائمة وما تتطلبه من تكامل جهود الجميع .







وكان امين عام المجلس المحلي في المحافظة الدكتور علي الزيكم قد رحب في مستهل اللقاء برئيس المجلس السياسي الأعلى ومرافقيه نيابة عنه وعن القيادات البرلمانية والاجتماعية والرسمية في المحافظة .. معربا عن السعادة الغامرة بهذه الزيارة الأولى للمحافظة بعد تشكل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني.







ونوه الزيكم بالحضور القوي والفعال لأبناء محافظة المحويت في مختلف الجبهات، وأداء قيادات المحافظة وكوادرها لواجباتهم الوظيفية وتحدي كل الظروف، والحفاظ على الوحدة الاجتماعية والنسيج الاجتماعي في المحافظة ..مؤكدا ان محافظة المحويت كانت وستظل محافظة السلام وسيعمل أبنائها على ان تظل المحافظة النموذج التي يضرب بها المثل في الوطنية والإخلاص والتفاني من اجل الرقي والتطور والتنمية المستدامة.



حضر اللقاء المهندس وكيل وزارة الاشغال عبد الله الحاكم والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة.

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