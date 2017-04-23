محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق مزيداً من الانتصارات على جنود العدو السعودي ومرتزقته صنعاء - سبأ:



حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في مواجهاتها مع جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية دفاعاً عن سيادة الوطن واستقلاله وعزة وكرامة شعبه .



وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تحصينات و تجمعات جنود الجيش السعودي في موقعي ملحمة ، الكرس في جيزان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، فيما دمرت وحدة الهندسة آلية سعودية في موقع عسكري ومصرع طاقمها كما استهدفت أفراد تعزيز بعبوة ناسفة أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم .



وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً وصاروخياً للجيش واللجان استهدف في نجران موقع العش ، رقابة السديس وتجمعات للجنود السعوديين في رقابة الحمر ، معسكر الإسناد ، خلف موقع الطلعة ، الشبكة ، المخروق الكبير ، نهوقة ، كما استهدف تجمعات للمرتزقة في موقع سلاطح قبالة منفذ الخضراء محققاً إصابات مباشرة .



وأكد المصدر قنص جنديين سعوديين في موقع الفريضة بجيزان ، مبيناً أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت موقع الثويلة السعودي ، سلاح حدود الحاجر ، موقع مستحدث خلف المسيال في عسير .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في عسيلان بمحافظة شبوة و وادي نملة بحريب نهم ، كما استهدفت تجمع آليات للمرتزقة شرق كهبوب في محافظة لحج محققة إصابات مباشرة .



وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من إفشال محاولة تسلل للمرتزقة شمال المخا بمحافظة تعز أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، في حين دمّرت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان آليتين عسكريتين للمرتزقة في صفر الحنايا بمديرية المتون و منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومصرع طاقمهما .



ولفت المصدر إلى قنص خمسة من مرتزقة العدوان في مديريتي حريب القراميش وصرواح بمحافظة مأرب ، وكذا تدمير معدل 12.7 بقذيفة المدفعية في تبة المطار بمديرية صرواح .

سبأ [23/أبريل/2017]سبأ