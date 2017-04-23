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آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 01:38:03م
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق مزيداً من الانتصارات على جنود العدو السعودي ومرتزقته
حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في مواجهاتها مع جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية دفاعاً عن سيادة الوطن واستقلاله وعزة وكرامة شعبه.
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قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق مزيداً من الانتصارات على جنود العدو السعودي ومرتزقته
[23/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:

حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في مواجهاتها مع جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية دفاعاً عن سيادة الوطن واستقلاله وعزة وكرامة شعبه .

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تحصينات و تجمعات جنود الجيش السعودي في موقعي ملحمة ، الكرس في جيزان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، فيما دمرت وحدة الهندسة آلية سعودية في موقع عسكري ومصرع طاقمها كما استهدفت أفراد تعزيز بعبوة ناسفة أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم .

وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً وصاروخياً للجيش واللجان استهدف في نجران موقع العش ، رقابة السديس وتجمعات للجنود السعوديين في رقابة الحمر ، معسكر الإسناد ، خلف موقع الطلعة ، الشبكة ، المخروق الكبير ، نهوقة ، كما استهدف تجمعات للمرتزقة في موقع سلاطح قبالة منفذ الخضراء محققاً إصابات مباشرة .

وأكد المصدر قنص جنديين سعوديين في موقع الفريضة بجيزان ، مبيناً أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت موقع الثويلة السعودي ، سلاح حدود الحاجر ، موقع مستحدث خلف المسيال في عسير .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في عسيلان بمحافظة شبوة و وادي نملة بحريب نهم ، كما استهدفت تجمع آليات للمرتزقة شرق كهبوب في محافظة لحج محققة إصابات مباشرة .

وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من إفشال محاولة تسلل للمرتزقة شمال المخا بمحافظة تعز أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، في حين دمّرت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان آليتين عسكريتين للمرتزقة في صفر الحنايا بمديرية المتون و منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومصرع طاقمهما .

ولفت المصدر إلى قنص خمسة من مرتزقة العدوان في مديريتي حريب القراميش وصرواح بمحافظة مأرب ، وكذا تدمير معدل 12.7 بقذيفة المدفعية في تبة المطار بمديرية صرواح .

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