محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا والطفيليات بمحافظة المحويت المحويت - سبأ:



دشن وكيل محافظة المحويت عبد السلام الذماري ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور امين محمد حبيش اليوم الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا والطفيليات في مديريات بني سعد ، حفاش والرجم .



تستهدف الحملة التي ينفذها مكتب الصحة والسكان وفرع البرنامج الوطني لمكافحة البلهارسيا والطفيليات بالمحافظة على مدى أربعة أيام نحو 82 ألفاً و587 من الأطفال والمراهقين من عمر 6 ـ 18 عاماً في المديريات الثلاث .



وخلال التدشين استمع الوكيل الذماري من منسق البرنامج الوطني لمكافحة البلهارسيا والطفيليات بالمحافظة إلى شرح حول خطة الحملة التي ينفذها 242 عاملاً وعاملة صحيين موزعين على 288 موقع معالجة في المرافق الصحية والمدارس لإعطاء مضادات البلهارسيا والديدان المنقولة بالتربة.



وأوضح أنه تم توفير 148 ألفاً و657 جرعة من مضادات البلهارسيا و 90 ألفاً و848 جرعة مضادة للديدان فضلاً عن توفير أشرطة قياس الطول لتحديد مقدار الجرعة اللازمة لكل حالة .



وأشار وكيل المحافظة إلى أهمية الحملة في القضاء على أمراض البلهارسيا والطفيليات ، داعياً الجميع إلى التفاعل مع الحملة بما يضمن نجاحها والوصول إلى كافة المستهدفين .

سبأ [23/أبريل/2017]سبأ