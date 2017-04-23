محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استعادة ست دراجات نارية مسروقة في أمانة العاصمة صنعاء - سبأ:



استعادت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بأمانة العاصمة خلال اليومين الماضيين ست دراجات نارية مسروقة .



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن أجهزة الأمن واللجان الشعبية و في إطار خطتها الأمنية وبعد عمليات رصد ومتابعة تمكنت من استعادة الدراجات النارية المسروقة وإعادتها لأصحابها .



وأشار المصدر إلى أنه تم إحالة المتهمين بسرقة هذه الدراجات إلى الأجهزة المختصة لاستكمال التحقيقات وفقاً للقانون ، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لن تألوا جهداً في تنفيذ مهامها وواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة.

سبأ [23/أبريل/2017]سبأ