[23/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
استعادت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بأمانة العاصمة خلال اليومين الماضيين ست دراجات نارية مسروقة .
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن أجهزة الأمن واللجان الشعبية و في إطار خطتها الأمنية وبعد عمليات رصد ومتابعة تمكنت من استعادة الدراجات النارية المسروقة وإعادتها لأصحابها .
وأشار المصدر إلى أنه تم إحالة المتهمين بسرقة هذه الدراجات إلى الأجهزة المختصة لاستكمال التحقيقات وفقاً للقانون ، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لن تألوا جهداً في تنفيذ مهامها وواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة.
سبأ