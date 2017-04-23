محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة عمل بصنعاء حول دور المرأة والشباب في الحكم المحلي صنعاء - سبأ:



عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول دور المرأة والشباب في الحكم المحلي نظمتها مؤسسة ريجين للتنمية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية تحت شعار " شركاء في القرار .. شركاء في المصير ".



ناقشت الورشة بمشاركة أكثر من ستين ممثلاً عن مؤسسات و تكتلات شبابية ونسائية أوراق عمل حول دور الشباب في الحكم المحلي ، ترشيد الأداء ، الحد من الاختلالات الإدارية ، علاقة المرأة والشباب في السلطة ، دور الوزارة في إشراكهم في أجهزة السلطة المحلية.



وفي الجلسة الافتتاحية أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التطوير المؤسسي والتنمية البشرية الدكتور كمال البعداني أن الشباب هم عماد المستقبل والرافد الحقيقي للمجتمع وحملة مشاعل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.



وأكد أهمية الخروج بنتائج ومقترحات من شأنها إشراك الشباب والمرأة بفاعلية في التنمية المحلية بكافة الوحدات الإدارية.



من جانبهما أشار رئيس مؤسسة ريجين للتنمية وحقوق الإنسان أحمد المتوكل ، و رئيسة مؤسسة كرامة للحماية والتأهيل الاجتماعي الدكتورة سعاد بلبل إلى أن الورشة تأتي في سياق الاهتمام بالعمل التنموي من أجل توظيف قدرات الشباب والمرأة في صناعة التغيير والتحول من خلال إِشراكهما في الحكم المحلي .



ودعت الكلمتان مختلف مؤسسات الدولة وفي المقدمة وزارة الإدارة المحلية و السلطات المحلية إلى تكثيف الجهود لضمان شراكة حقيقية وفاعلة للمرأة والشباب في التنمية .



حضر الورشة وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنمية المرأة فاطمة الخطري.

سبأ [23/أبريل/2017]سبأ