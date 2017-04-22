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آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 11:34:38ص
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ضبط أربعة مطلوبين أمنياً في قضايا مختلفة بمحافظتي الحديدة والمحويت
[23/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
 ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية أربعة مطلوبين أمنياً في قضايا مختلفة في محافظتي الحديدة و المحويت .

وأوضح مصدر أمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمديرية بني سعد بالمحويت ضبطت اثنين من المطلوبين للنيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة وسلمتهما للأجهزة المختصة .

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمديرية الزهرة في الحديدة ضبطت اثنين من أرباب السوابق والمتهمين المطلوبين في قضايا تهريب مادة الحشيش المخدرة .. لافتاً إلى أنه تم إحالتهما للإجراءات القانونية .

سبأ
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