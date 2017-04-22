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آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 11:34:38ص
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العثور على ست جثث على مشارف منتجع أكابولكو المكسيكي
[23/أبريل/2017]
أكابولكو- سبأ:
عثرت السلطات المكسيكية السبت على رفات ست جثث على الأقل في قناة على مشارف منتجع أكابولكو الساحلي في جويريرو أكثر ولايات المكسيك عنفا.

وصرح ريكاردو كويفيدو المدعي العام في أكابولكو أن الجثث دفنت منذ ما بين خمسة إلى 20 يوما في قناة تغذي أحد خلجان أكابولكو الرئيسية بمياه الأمطار.

وتصدرت جويريرو التي يوجد بها عدد قليل من السكان حالات القتل بالأسلحة النارية في المكسيك معظم السنوات الست الماضية إذ تذكر بيانات الحكومة إنها سجلت نحو 1500 حالة قتل بالأسلحة فيها العام الماضي كما اختفى مئات الأشخاص وعثر على الكثير منهم في مقابر جماعية.

وتصاعد العنف في المكسيك خلال العام الماضي إلى أعلى معدلاته منذ 2011 ويعد الأسوأ خلال فترة رئاسة إنريكي بينيا نييتو الذي تولى منصبه في نهاية 2012.

سبأ
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