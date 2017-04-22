آلاف يشاركون في (مسيرة من أجل العلم) في مدن أمريكية واشنطن - سبأ:

شارك آلاف العلماء والأشخاص في مسيرات بالولايات المتحدة وخارجها السبت تتزامن مع (يوم الأرض) وصفها منظموها بأنها "احتفال" بالعلم في مواجهة التجاهل المتزايد للمعارف القائمة على الأدلة والبراهين.



وشهدت المسيرات إلقاء كلمات لباحثين وخبراء في مجال البيئة فضلا عن عروض موسيقية في متنزه (ناشونال مول) بواشنطن.



وشهدت مئات المدن والبلدات من بوسطن إلى سيدني باستراليا مسيرات واحتفالات حيث حمل المشاركون لافتات مثل "لا يوجد كوكب بديل" و"فلنجعل العلم عظيما مرة أخرى" على غرار تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بأن "يجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى".



وفي حين أشار القائمون على المسيرات إلى أنها غير حزبية احتج كثير من المشاركين على اقتراح ترامب خفض ميزانية العلوم والأبحاث الاتحادية وأيضا على تشكيك إدارته في آثار تغير المناخ والحاجة إلى خفض درجات حرارة الأرض.



ومثلت المسيرات تطورا جديدا لأنشطة يوم الأرض التقليدية وأشار موقع المسيرات على الإنترنت إلى أنها استهدفت إعادة التأكيد على "الدور الحيوي الذي يلعبه العلم في ديمقراطيتنا".



وتلك المسيرات هي الأحدث في سلسلة من المظاهرات على مستوى البلاد نظمت منذ تولي ترامب السلطة قبل نحو 100 يوم.

سبأ [23/أبريل/2017]سبأ