MARIB, 23 Avril (SABA)-Un certain nombre des mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués et d'autres blessés, lors d'une opération de prendre assaut de leurs sites exécutée par l'armée et les comités populaires aux parties de l'Est du district de Nihm.



Une source militaire a indiqué à SABA, que les unités de l'armée et des comités populaires ont lancé une attaque surprise contre les sites des mercenaires de l'agression au Nord-Est de la zone d'Al-Qatab et Tabat Al-Nahian aux parties de l'Est du district, causant le meurtre et la blessure d'un grand nombre des mercenaires, ajoutant qu'on un mercenaire a été capturé.



La source a ajouté l'échappement des mercenaires, qui ont laissé des armes, ajoutant que l'aviation de l'agression a lancé deux raids contre la zone d'Al-Madfoun au district de Nihm.

