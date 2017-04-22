عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من محافظتي بيت لحم وطولكرم بيت لحم - طولكرم - سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، 11 فلسطينيا من محافظتي بيت لحم وطولكرم بالضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الأحد، 8 مواطنين فلسطينيين، واستدعت 4 آخرين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم فيما اعتقلت ، 3 شبان من مخيم نور شمس، شرق طولكرم.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وذلك بعد دهم منازل ذويهم.



كما سلمت تلك القوات 3 شبان من البلدة ذاتها بلاغات، لمراجعة مخابراتها، في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.



وفي بلدة الدوحة غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، اضافة إلى تسليم شاب آخر بلاغا، لمراجعة مخابراتها.



وأضاف المصدر الأمني، أن تلك القوات اعتقلت من قرية حوسان أمين سر حركة "فتح" اسماعيل جميل حمامرة (48 عاما)، بعد دهم منزله، وتفتيشه، بالإضافة إلى الشاب صالح رزق موسى (18 عاما) من بلدة الخضر جنوبا، وسامر سمير شنتير (18 عاما)، من شارع الصف وسط بيت لحم.



وفي طولكرم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 شبان من مخيم نور شمس، شرق طولكرم.



وأفاد مكتب نادي الأسير في طولكرم ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة ، عقب دهم منازل ذويهم في المخيم.

سبأ [23/أبريل/2017]سبأ