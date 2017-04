Marib: Raids de l'aviation de l'agression saoudienne



MARIB, 23 Avril (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre les deux zones d'Al-Matar et d'Al-Rabia'ah et un raid contre la zone d'Al-Makhdarah au district de Sourwah.



L'aviaiton de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre la zone d'Al-Dhiq, faisant des morts et blessés.



AM



[23/أبريل/2017]SABA