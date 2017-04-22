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آخر تحديث: الأحد، 23 - أبريل - 2017 الساعة 09:59:00ص
رئيس المجلس السياسي يحضر الحفل الجماهيري واللقاء الموسع لقيادات السلطة المحلية بمديريات حجة (مصحح)
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بمحافظة حجة الحفل الجماهيري واللقاء الموسع لقيادات السلطة المحلية في مديريات المحافظة والشخصيات الإجتماعية، الذي شهدته المحافظة في الصالة الرياضية المغلقة..
إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة أبو ديس والأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس
أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.
السلطات الأمريكية ترفض طلب شركة إكسون موبيل إستئناف تنقيب النفط في روسيا
رفضت السلطات الأمريكية طلباً لشركة النفط العملاقة إكسون موبيل باستئناف عملها في التنقيب عن النفط في روسيا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.
المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره المصري ودياً في 13 مايو
قال النائب الأول لرئيس الاتحاد اليمني العام لكرة القدم حسن باشنفر إن المنتخب الوطني الأول سيواجه نظيره المصري في 13 مايو القادم بمباراة ودية ضمن معسكر المنتخب المقام حالياً في القاهرة.
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  عربي ودولي
بدء عملية التصويت في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
[23/أبريل/2017]
باريس - سبأ:
بدأ الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد وسط حراسة أمنية مشددة بعد الاعتداء على جادة الشانزيليزيه، في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية حاسمة لمستقبل الاتحاد الأوروبي، وسط ترقب شديد حيال الغموض الذي يلف نتائجها.

ومن أصل 11 مرشحا يتواجهون في هذه الدورة الأولى، تشتد المنافسة بين أربعة منهم يتصدرون نوايا الأصوات، وفي طليعتهم المستقل الشاب إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، يتبعهما بفارق طفيف المحافظ فرانسوا فيون وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون.

سبأ
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قصف مدفعي يدك تحصينات ومواقع مرتزقة العدوان بحريب نهم غرب مأرب
[22/أبريل/2017]
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