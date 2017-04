Ciblage des rassemblements de l'ennemi au port d'Al-Khadhra'a



NAJRAN, 23 Avril (SABA)-La force de missile de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements des soldats saoudiens et leurs mercenaires au port d'Al-Khadhra'a à Najran.



Une source militaire a affirmé à SABA le lancement d'un missile balistique de type de Qahir M2, deux missiles de type d'Ouragan et des rouquettes de type de Kaioucha, des obus de l'artillerie contre les rassemblements de l'armée saoudien et ses mercenaires au port d'Al-Khadhra'a, faisant de pertes humaines et matérielles parmi les rangs des mercenaires.



