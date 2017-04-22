محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غدا تدشين الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا بمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ :



يدشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء غدا الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا والديدان بمديريتي الحيمة الداخلية وبني مطر .



تستهدف الحملة التي تستمر أربعة أيام بتمويل برنامج مكافحة البلهارسيا بوزارة الصحة ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، 79 الف و589 من سن 6 - 18 في المديريتين.



وأوضحت منسق مكافحة البلهارسيا بمحافظة صنعاء الدكتورة رجاء الريمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة تستهدف 58 الف و 938 من الملتحقين بالمدارس و20 الف و 651 من غير الملتحقين بالمدارس.



وأشارت إلى أن المدارس التي سيتم استهدافها في المديريتين 251 مدرسة و36 مرفق ومركز صحي وينفذ الحملة 100 عامل ومشرف صحي.



إلى ذلك نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء ورشة عمل للتعريف بكيفية تنفيذ حملة معالجة البلهارسيا بمديريتي الحيمة الداخلية وبني مطر، بمشاركة 100 من العاملين الصحيين.



وفي الورشة التي حضرها مدير مديرية بني مطر عبداللطيف اللمذي، أشارت مدير مكتب الصحة في بني مطر الدكتورة عائشة السريحي ومنسق برنامج مكافحة البلهارسيا بمكتب الصحة رجاء الريمي، إلى أهمية الورشة في تعريف الفرق الميدانية على أنواع البلهارسيا والتعرف على الحالات المصابة وكيفية إعطاء جرعة العلاج.

سبـأ [22/أبريل/2017]سبـأ