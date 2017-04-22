ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 22 - أبريل - 2017 الساعة 09:03:49م
رئيس المجلس السياسي يحضر الحفل الجماهيري واللقاء الموسع لقيادات السلطة المحلية بمديريات حجة (مصحح)
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بمحافظة حجة الحفل الجماهيري واللقاء الموسع لقيادات السلطة المحلية في مديريات المحافظة والشخصيات الإجتماعية، الذي شهدته المحافظة في الصالة الرياضية المغلقة..
إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة أبو ديس والأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس
أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.
السلطات الأمريكية ترفض طلب شركة إكسون موبيل إستئناف تنقيب النفط في روسيا
رفضت السلطات الأمريكية طلباً لشركة النفط العملاقة إكسون موبيل باستئناف عملها في التنقيب عن النفط في روسيا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.
المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره المصري ودياً في 13 مايو
قال النائب الأول لرئيس الاتحاد اليمني العام لكرة القدم حسن باشنفر إن المنتخب الوطني الأول سيواجه نظيره المصري في 13 مايو القادم بمباراة ودية ضمن معسكر المنتخب المقام حالياً في القاهرة.
آخر الأخبار:
غدا تدشين الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا بمحافظة صنعاء
مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعا لآليات مرتزقة العدوان شرق كهبوب
تكريم 212 من المعلمين والمعلمات والطلاب المتفوقين بجحانة
ورشة عمل خاصة بمنهجية برنامج الجودة للمرافق الصحية بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
غدا تدشين الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا بمحافظة صنعاء
[22/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

 يدشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء غدا الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا والديدان بمديريتي الحيمة الداخلية وبني مطر .

تستهدف الحملة التي تستمر أربعة أيام بتمويل برنامج مكافحة البلهارسيا بوزارة الصحة ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، 79 الف و589 من سن 6 - 18 في المديريتين.

وأوضحت منسق مكافحة البلهارسيا بمحافظة صنعاء الدكتورة رجاء الريمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة تستهدف 58 الف و 938 من الملتحقين بالمدارس و20 الف و 651 من غير الملتحقين بالمدارس.

وأشارت إلى أن المدارس التي سيتم استهدافها في المديريتين 251 مدرسة و36 مرفق ومركز صحي وينفذ الحملة 100 عامل ومشرف صحي.

إلى ذلك نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء ورشة عمل للتعريف بكيفية تنفيذ حملة معالجة البلهارسيا بمديريتي الحيمة الداخلية وبني مطر، بمشاركة 100 من العاملين الصحيين.

وفي الورشة التي حضرها مدير مديرية بني مطر عبداللطيف اللمذي، أشارت مدير مكتب الصحة في بني مطر الدكتورة عائشة السريحي ومنسق برنامج مكافحة البلهارسيا بمكتب الصحة رجاء الريمي، إلى أهمية الورشة في تعريف الفرق الميدانية على أنواع البلهارسيا والتعرف على الحالات المصابة وكيفية إعطاء جرعة العلاج.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعا لآليات مرتزقة العدوان شرق كهبوب
تكريم 212 من المعلمين والمعلمات والطلاب المتفوقين بجحانة
ورشة عمل خاصة بمنهجية برنامج الجودة للمرافق الصحية بصنعاء
توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي شؤون المغتربين والتعليم الفني
وقفة احتجاجية بمديرية بلاد الطعام بريمة تندد باستمرار العدوان والحصار
وقفات إحتجاجية في عدد من مدارس المحويت تندد بإستمرار العدوان
تحضيرية ذكرى الشهيد القائد حسين الحوثي تدعو للإحتشاد صباح غد لإحياء الذكرى السنوية
وكيل محافظة الحديدة يكرم المعلمين بمدرسة العروبة الأهلية بمديرية الحوك
مسيرة الخبز الشعبية الراجلة تصل مديرية باجل بمحافظة الحديدة
تدشين توزيع ألف و600 شتلة زراعية على أربعين مزارعة بمديرية السياني بإب
العدوان السعودي على اليمن
مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعا لآليات مرتزقة العدوان شرق كهبوب
[22/أبريل/2017]
وقفة احتجاجية بمديرية بلاد الطعام بريمة تندد باستمرار العدوان والحصار
[22/أبريل/2017]
وقفات إحتجاجية في عدد من مدارس المحويت تندد بإستمرار العدوان
[22/أبريل/2017]
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية
[22/أبريل/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني
[22/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by