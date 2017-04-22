محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم 212 من المعلمين والمعلمات والطلاب المتفوقين بجحانة صنعاء - سبأ :



كرم مكتب التربية والتعليم بمديرية جحانة محافظة صنعاء اليوم 212 من المعلمين والمعلمات والطلاب المتفوقين .



وفي التكريم أشار وكيل المحافظة لقطاع التعليم والشباب طالب دحان إلى أن تكريم المعلمين والطلاب المبرزين يأتي عرفانا بدورهم في إستمرار العملية التعليمية والصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.



وحث الطلاب والطالبات على الإستمرار في التميز والنجاح والإجتهاد لنيل أعلى المراتب والدرجات .. لافتا إلى أن دور المعلم لا يقل شأنا عن المرابطين في جبهات الشرف والبطولة.



فيما أشار مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية ناجي عز الدين إلى أن تكريم المعلمين والطلاب المتفوقين تقديرا لجهودهم المبذولة في النهوض بالعملية التعليمية .. داعيا إلى مواصلة التعليم وإنجاح العام الدراسي الجاري والإستعداد للإمتحانات النهائية.



وتخلل التكريم فقرات شعرية وأناشيد وعروض كشفيه ومسرحية لطلاب وطالبات المدرسة.

سبـأ [22/أبريل/2017]سبـأ